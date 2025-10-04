I po sečtení pětiny okrsků vede ANO před Spolu a STAN
Ve sněmovních volbách vítězí po sečtení pětiny okrsků ANO se 39,21 procenta hlasů před Spolu, které má 19,41 procenta. Třetí je STAN s 10,7 procenta. Do sněmovny by se dostalo šest uskupení, vyplývá z výsledků na webu volby.cz. Hnutí SPD má na čtvrtém místě 8,38 procenta, pátí Motoristé 7,51 procenta. Piráti získávají 6,99 procenta. Stačilo! má 4,68 procenta a nedosahuje hranice potřebné pro vstup do sněmovny.
Volby v roce 2021 těsně vyhrála koalice Spolu, dostala hlasy od 27,79 procenta voličů a měla ve dvousetčlenné sněmovně 71 míst. Pro druhé ANO hlasovalo 27,12 procenta voličů, získalo 72 poslanců. Koalice PirSTAN složená z Pirátů a STAN měla 15,62 procenta hlasů. Do sněmovny se tak dostalo 33 zástupců STAN a čtyři Piráti. Čtvrtá SPD měla 20 poslanců za 9,56 procenta hlasů. Spolu zvítězilo o 0,67 procenta, což představovalo 35 765 hlasů. Byl to nejtěsnější rozdíl mezi vítězem a druhým v pořadí v historii obsazování dolní komory parlamentu. K volbám přišlo 65,4 procenta voličů, což byla třetí nejvyšší účast při volbách do sněmovny.