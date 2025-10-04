Predikce STEM: ANO bude mít 35 procent, Stačilo! neprojde
První prognóza agentury STEM přisuzuje vítězství ve sněmovních volbách hnutí ANO s 35,49 procenta hlasů, koalice Spolu tvořená ODS, TOP 09 a lidovci by měla získat 22,44 procenta a hnutí STAN 11,96 procenta. Se zisky mezi sedmi a osmi procenty by do sněmovny prošli také kandidáti SPD, Piráti a Motoristé. Pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do sněmovny podle predikce zůstane uskupení Stačilo!, za které kandidují mimo jiné komunisté a sociální demokraté. Prognózu zveřejnila televize Prima.
Hnutí SPD by mělo mít podle prognózy 7,81 procenta hlasů, Piráti 7,60 procenta a Motoristé 7,54 procenta. Uskupení Stačilo! predikce přisuzuje 4,13 procenta a Přísaze 1,15 procenta.
Predikci dopočítává CNN Prima News ve spolupráci s analytiky z agentur STEM a STEM/MARK. Využívají matematický model, který vychází z výsledků dřívějších voleb. Po sečtení zhruba pětiny hlasů by se predikce od finálního výsledku měla lišit s průměrnou odchylkou jedno procento u větších stran a půl procenta u menších stran.
čtk, tb