Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Radim Fiala z SPD: Ve hře je i naše podpora menšinové vlády ANO

S nižším než očekávaným výsledkem je hnutí SPD připraveno podpořit menšinovou vládu hnutí ANO. Zatím se rýsující výsledek SPD a spolupracujících uskupení pod deseti procenty se nedá označit za úspěch. Zdá se, že část voličů přešlo k hnutí ANO. Novinářům to dnes řekl místopředseda SPD Radim Fiala. Zásadní podle něj je, že skončí vláda nynějšího premiéra Petra Fialy (ODS).

„Podpora byť i menšinové vlády hnutí ANO je pro nás určitě důležitá a splnila by ten cíl, se kterým jsme do těch voleb šli,“ řekl Fiala. Dodal, že o případných podmínkách podpory vlády bude vedení hnutí ještě jednat, s ANO nicméně má SPD podle místopředsedy řadu programových průniků.

čtk, tb

