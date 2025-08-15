0:00
včera 10:30

Ministerstvo zemědělství začne vymáhat dotace po Agrofertu. Ten opáčí, že jde o předvolební kampaň

Ministerstvo zemědělství začne vymáhat dotace poskytnuté Agrofertu v období, kdy byl koncový vlastník holdingu Agrofert Andrej Babiš (ANO) ve střetu zájmů. Na síti X to dnes uvedl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Upozornil na to také server Seznam Zprávy. Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský na dotaz ČTK uvedl, že pro jakékoliv vrácení dotací nevidí důvod a jedná se podle něj o předvolební kampaň.

"Na základě našich aktuálních právních stanovisek a rozhodnutí Nejvyššího správního soudu potvrzeného Ústavním soudem z konce dubna, směřujeme k zahájení řízení o vrácení dotací společnostmi holdingu Agrofert. Jedná se o dotace poskytnuté v období, kde byl koncový vlastník Andrej Babiš ve střetu zájmů, tedy členem vlády," napsal Výborný.

Podle Seznam Zpráv největší objem peněz, o který jde, představují takzvané nárokové zemědělské dotace, které firmy z Agrofertu pobíraly za to, že obdělávaly půdu a chovaly dobytek. Mohlo by jít až o miliardy, tvrdí server. čtk, ft

