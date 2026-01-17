Ministerstvo spravedlnosti vyšetřuje guvernéra Minnesoty a starostu Minneapolisu kvůli údajnému spiknutí
Americké ministerstvo spravedlnosti zahájilo vyšetřování představitelů státu Minnesota a města Minneapolis kvůli údajnému spiknutí s cílem mařit práci federálních imigračních agentů. Informovala o tom stanice CBS s odvoláním na informované zdroje.
Mezi vyšetřovanými představiteli jsou podle stanice guvernér státu Tim Walz a starosta města Jacob Frey. Oba politici kritizovali zastřelení 37leté Renée Good agentem Úřadu pro imigraci a cla. Představitelé administrativy prezidenta Donalda Trumpa označili střelbu za nutnou sebeobranu.
"Před dvěma dny to byla Elissa Slotkin. Minulý týden to byl Jerome Powell. Předtím to byl Mark Kelly. Zneužívání soudního systému proti oponentům je autoritářský postup," reagoval na zprávu o vyšetřování Walz na platformě X.
Senátorka za stát Michigan Slotkin čelí vyšetřování v souvislosti s videem, v němž společně s dalšími demokratickými senátory, aby vzdorovali nezákonným rozkazům. Šéf centrální banky Jerome Powell před několika dny oznámil, že ministerstvo spravedlnosti mu hrozí trestním stíháním kvůli sporné rekonstrukci budovy instituce. "Jediná osoba, která není vyšetřována za zastřelení Renée Goodové, je federální agent, který ji zastřelil," dodal guvernér.
Podle nejmenovaného zdroje agentury Reuters už má úřad pro Walze i Freye připravená předvolání. Není nicméně jasné, zda jim již byly dokumenty doručeny. Podle zákona, na nějž se podle jednoho ze zdrojů CBS vyšetřování zaměřuje, je trestným činem, pokud se dvě nebo více osob spolčí s cílem zabránit federálním úředníkům v plnění povinností pomocí násilí, zastrašování nebo výhrůžek.
Zákon se podle stanice v minulosti aplikoval na případy koordinovaných snah o maření činnosti federálních činitelů, zejména pokud šlo o násilí nebo výhrůžky. Veřejná kritika federální politiky byla v minulosti považována za chráněný projev podle prvního dodatku americké ústavy, dodala CBS. Walz opakovaně demonstranty vyzýval ke zdrženlivosti a nenásilným projevům.
Mluvčí ministerstva spravedlnosti se na dotaz CBS odmítli vyjádřit. Stanice krok označila za mimořádnou eskalaci střetu Trumpovy administrativy s minnesotskými demokratickými představiteli. Trump už dříve pohrozil, že k potlačení protestů proti imigračním agentům v Minnesotě využije zákon o povstání, který mu umožňuje povolat vojsko.
Do Minneapolisu bylo vysláno téměř 3000 federálních imigračních agentů, jejichž cílem je zatýkat osoby podezřelé z nelegálního pobytu v USA a prověřovat údajné podvody s dávkami v Minnesotě. Kritikům ICE se mimo jiné nelíbí, že není jasné, podle jakého klíče zasahují. V některých případech kontrolovali i americké občany.
Frey podle BBC obvinil federální agenty, že se nezákonně zaměřili na lidi, o nichž se domnívali, že jsou přistěhovalci, pouze na základě rasového profilování. Walz již dříve označil ICE za "novodobé gestapo". "V této operaci nikdy nešlo o bezpečnost, je to cílená politická operace a Minnesota to nebude tolerovat," cituje guvernéra BBC.
Guvernér Walz i zástupci města uvedli, že Good byla zastřelena neoprávněně, když se pouze snažila z místa odjet. Zástupci Trumpovy administrativy naopak tvrdí, že agent Jonathan Ross Goodovou třikrát střelil v sebeobraně.
Ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noem tvrdila, že se Goodová dopustila "domácího terorismu" a snažila přejet a narazila do nich autem. Frey tento popis označil za nesmysl. Jednalo se podle něj o bezohledné použití moci ze strany agenta, které mělo za následek zabití ženy. "Vypadněte, do prdele, z Minneapolisu!" vzkázal na tiskové konferenci krátce po zastřelení Goodové agentům ICE.
Žena se na místě účastnila dobrovolnické hlídky sledující působení agentů ICE. Mezi zástupci státní a federální vlády panují také spory ohledně vyšetřování zastřelení Good. Po incidentu ve městě propukly rozsáhlé protesty.