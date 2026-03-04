Zelenskyj nabízí Blízkému východu systémy proti íránským dronům, výměnou za střely do Patriotů proti ruským raketám
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navrhl, že jeho země dodá zemím Blízkého východu ukrajinské systémy na obranu proti íránským bezpilotním prostředkům. Výměnou za to žádá střely do systému protivzdušné obrany Patriot, kterých má Ukrajina nedostatek. Informovala o tom agentura Interfax Ukrajina.
Ukrajinská armáda používá takzvané zachytávače dronů, které Rusko denně využívá k útokům na Ukrajinu. Stejně tak Írán v odvetě za americko-izraelský útok, který začal v sobotu, útočí střelami a drony na americké základny a další cíle v zemích Perského zálivu.
"Pokud nám je dají, my jim dáme zachytávače. Je to rovná výměna," řekl Zelenskyj s odkazem na střely PAC-3 do patriotů. Ukrajinští diplomaté podle něj na věci již pracují s činiteli ze zemí Blízkého východu.
Ukrajina trpí vážným nedostatkem střel PAC-3 do systémů protivzdušné obrany Patriot, které používá k obraně proti ruským útokům balistickými střelami. Nedostatek střel způsobil, že systémy ukrajinské protivzdušné obrany v některých obdobích nemohly sestřelovat ruské rakety, uvedl šéf komunikace ukrajinského letectva Jurij Ihnat v únorovém rozhovoru pro server RBK-Ukrajina.
Britský premiér Keir Starmer v neděli uvedl, že jeho země zapojí ukrajinské experty, aby pomohli státům Perského zálivu sestřelovat íránské útočné drony typu Šáhed. Podle serveru RBK-Ukrajina se Zelenskyj dohodl se Spojenými arabskými emiráty na pomoci s ochranou proti íránským útokům.
čtk, tb