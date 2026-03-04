0:00
Evropská komise představila dlouho očekávaná opatření, která mají posílit zdejší průmysl a snížit závislost na Číně

Evropská komise dnes představila dlouho očekávaná opatření, jak posílit evropský průmysl a udržet krok s Čínou v oblasti zejména čistých technologií. Takzvaný Industrial Accelerator Act (Akt o průmyslovém akcelerátoru) požaduje upřednostňování některých produktů vyráběných v Evropě. Konkrétně jde o ochranu tří strategických odvětví: těžké průmyslové výrobky, jako je nízkouhlíková ocel, cement a hliník, čisté technologie a automobilový průmysl. Akt by měl podpořit například evropské výrobce větrných elektráren, solárních panelů či baterií pro elektromobily.

čtk, tb

