Vládní letadlo letí pro Čechy do Egypta, pak poletí do Ománu
Velký armádní airbus odletěl dnes dopoledne z Prahy do egyptského Šarm aš-Šajchu. ČTK to dnes dopoledne potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő. S českými občany se letoun s kapacitou přes 90 míst vrátí do Prahy a následně obratem zamíří do ománského Maskatu. Menší airbus a letoun Casa aktuálně zůstávají v Praze.
První repatriační lety pro Čechy, kteří kvůli válečnému konfliktu uvízli na Blízkém východě, vypravila vláda v pondělí večer. Větší airbus dnes ráno přivezl do Prahy 96 lidí z Ománu. Na ruzyňském letišti přistála dnes ráno také Casa, která dopravila 39 cestujících z Egypta. Už v úterý večer přiletěl menší airbus s asi 40 lidmi z Jordánska.
Kromě vládních letů se lidé do Česka vracejí i stroji společnosti Smartwings. Prvních zhruba 200 cestujících z Ománu přistálo v Praze v noci na úterý, další lety následovaly během dne a dnes ráno. Lety leteckých dopravců využívají zejména lidé, kteří v oblasti byli s cestovními kancelářemi.
Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes také ve Sněmovně oznámil, že stát si pronajal letadlo, které může vyzvednout 189 lidí v Jordánsku. Je podle něj připravené vyletět a čeká na slot.
V regionu se podle úterních informací ze systému dobrovolných registrací Drozd nacházelo kolem 6400 Čechů.
Izrael a Spojené státy zahájily v sobotu údery na Írán, důvodem je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa snaha zabránit tamnímu režimu získat jadernou zbraň. Teherán reagoval raketami a drony, které vyslal na Izrael a americké základny v regionu. Konflikt ochromil leteckou dopravu v oblasti včetně letišť v Dubaji či Dauhá, která jsou klíčová i pro tranzit například do asijských zemí.
čtk, tb