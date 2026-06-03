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08:13

Mezinárodní letiště v Kuvajtu zasáhl íránský dron, je několik zraněných

Mezinárodní letiště v Kuvajtu dnes zasáhl íránský dronový a raketový útok. Několik lidí utrpělo zranění a musel být přerušen provoz, píší agentury Reuters a AFP s odvoláním na kuvajtský úřad pro civilní letectví a kuvajtskou armádu.

"Nepřátelské drony dnes zasáhly terminál pro cestující T1 na kuvajtském mezinárodním letišti v rámci íránské agrese, což způsobilo značné materiální škody a zranění několika osob," citovala AFP kuvajtskou armádu.

Server televize Al-Džazíra napsal, že zraněným se dostává lékařské pomoci. Lety jsou odkloněny na další letiště v regionu.

Už v noci na dnešek oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM) uvedlo, že Írán na Kuvajt zaútočil několika raketami. Úder se ale podle něj podařilo odrazit.

Teherán útoky na sousední státy zahájil poté, co proti němu koncem února Spojené státy a Izrael koncem začaly vést válku.

čtk, tb

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