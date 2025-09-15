0:00
Korunní komora, kde jsou uložené korunovační klenoty, je otevřená. Klenoty budou k vidění do 29. září, jako každý rok

Sedm zástupců státu, katolické církve a města Prahy dnes v katedrále svatého Víta na Pražském hradě otevřelo Korunní komoru, v níž jsou uloženy korunovační klenoty. Jedny z nejvýznamnějších symbolů české státnosti nevyčíslitelné hodnoty budou od úterý do 29. září zdarma vystaveny v nedalekém Vladislavském sále. V prvních dvou dnech bude výstava otevřená pro školní kolektivy, od čtvrtka 18. září si klenoty mohou prohlédnout další zájemci a turisté. Cílem letošní výstavy je seznámit návštěvníky s osudem královských insignií za druhé světové války.

Loni prezident Petr Pavel rozhodl, že výstava klenotů se bude konat každý rok u příležitosti státního svátku svatého Václava, který připadá na 28. září. Souprava zahrnuje Svatováclavskou korunu, královské žezlo, královské jablko, kožená pouzdra na ně, podušku pod korunu a korunovační plášť s doplňky. Korunu nechal v roce 1346 zhotovit Karel IV. pro svou korunovaci českým králem v dalším roce.

Stejně jako v minulosti bude výstava zdarma a podle informací Hradu bude otevřena vždy od 09:00 do 17:00. Pořídit či rezervovat vstupenky předem není možné. Loni klenoty vidělo téměř 47.000 návštěvníků.

čtk, tb

