V Grónsku probíhá mezinárodní vojenské cvičení - ale bez USA, které vyhrožují, že dánský ostrov ankektují
Dánský ministr obrany Troels Lund Poulsen je v Grónsku, společně s protějšky z Islandu a Norska. Největší ostrov světa ministři navštívili při příležitosti velkého vojenského cvičení, kterého se účastní několik členských zemí NATO, ovšem bez Spojených států, oznámilo dnes dánské ministerstvo obrany.
Administrativa nynějšího amerického prezidenta Donalda Trumpa se netají touhou arktický ostrov anektovat. Po svém druhém zvolení prezidentem Trump řekl, že Grónsko potřebuje, zejména pro bezpečnost Spojených států. Grónsko odpovědělo, že není na prodej a že si o své budoucnosti rozhodne samo. Na konci srpna dánská televize odhalila, že nejméně tři Američané s vazbami na Trumpa prováděli na polárním ostrově vlivové operace.
"Současná bezpečnostní situace vyžaduje výrazné zvýšení přítomnosti ozbrojených sil v Arktidě a severním Atlantiku," uvedl dánský ministr obrany.
Kromě Dánů se cvičení Arctic Light 2025 (Arktické světlo 2025) účastní i vojáci z Francie, Německa, Švédska a Norska - dohromady více než 550 příslušníků.
Spojené státy se cvičení neúčastní přesto, že mají na severu Grónska leteckou základnu.
V poslední době USA mimo jiné kritizovaly údajný nedostatek dánských investic do obrany Grónska. Poulsen řekl, že probíhající cvičení koordinované s grónskou vládou je "dobrým příkladem našeho společného závazku posílit schopnost ozbrojených sil postavit se hrozbám v Arktidě".
