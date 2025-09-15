Rusko odmítá, že by to byl jeho dron, co kroužilo necelou hodinu rumunským vzdušným prostorem. Prý to byla ukrajinská provokace. Rumuni o ruské vině nepochybují
Ruský velvyslanec v Rumunsku odmítl protest tamního ministerstva zahraničí kvůli sobotnímu narušení rumunského vzdušného prostoru ruským dronem a incident označil za ukrajinskou provokaci. Uvedla to ruská státní agentura TASS a agentura AFP. Kyjev na tato tvrzení ruského diplomata nereagoval. Ukrajina se čtvrtým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi, jejíž součástí jsou vzdušné útoky, přičemž minulý týden pronikly dvě desítky ruských dronů do Polska.
"Všechna fakta poukazují na to, že se jednalo o další provokaci kyjevského režimu," prohlásil podle TASS ruský ambasador Vladimir Lipajev, jenž dále tvrdil, že se Kyjev snaží zatáhnout další země do konfliktu. Ten rozpoutalo Rusko v únoru 2022 a Ukrajina se vojenské agresi od té doby brání. Lipajev dále sdělil, že Rumunsko nepředložilo důkaz ohledně identifikace dronu, jenž narušil jeho vzdušný prostor.
V sobotu do rumunského vzdušného prostoru podle Bukurešti pronikl ruský dron typu Geraň, kvůli kterému vzlétly dva rumunské letouny F-16 a také dva spojenecké letouny Eurofighter Typhoon německého letectva. Bezpilotní stroj podle rumunského ministerstva obrany po dobu asi 50 minut kroužil v příhraniční oblasti na jihovýchodě Rumunska a pak u města Pardina opustil rumunský vzdušný prostor směrem na Ukrajinu.
Rumunské ministerstvo zahraničí si v neděli kvůli tomuto incidentu předvolalo velvyslance Moskvy, kterému vyjádřilo protest. "Takové opakované incidenty přispívají k eskalaci a zesilování hrozeb pro regionální bezpečnost," sdělila rumunská diplomacie. Ruskou stranu také vyzvala k přijetí opatření, aby se zabránilo opakování takového porušení suverenity Rumunska. Tamní ministerstvo obrany uvedlo, že nezodpovědné kroky Ruska představují další problém pro bezpečnost regionu a stabilitu v oblasti Černého moře. Obdobné incidenty podle něj poukazují na to, že Moskva nerespektuje mezinárodní právo.
Rumunsko, které je členem EU i Severoatlantické aliance (NATO), sdílí s Ukrajinou asi 650 kilometrů dlouhou hranici. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 tato země opakovaně zaznamenala dopady úlomků ruských dronů na své území.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli obvinil Rusko, že se snaží přenést válku i do dalších zemí. "Všichni vidí, že Rusové zkoumají, jak přenést válku na území Polska a pobaltských států. Ruská armáda také testuje Rumunsko," řekl ve svém nedělním pravidelném večerním poselství Zelenskyj.
Polsko v noci na středu zaznamenalo dvě desítky narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony, přičemž některé z nich sestřelilo. Představitelé Polska, Německa, Evropské unie či Ukrajiny hovoří o ruském záměru a NATO reagovalo oznámením, že posiluje ochranu hranic svého východního křídla. Ruské ministerstvo obrany průnik dronů do Polska nepopřelo, tvrdí ale, že nešlo o úmysl, ani o útok. V sobotu v Polsku znovu preventivně vzlétly bojové letouny v reakci na nové útoky ruských dronů u hranic mezi Ukrajinou a Polskem.
čtk, tb