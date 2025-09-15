Unie zvažuje, že omezí vstup a pohyb nejen pro ruské turisty, ale i pro ruské diplomaty - to navrhují Češi
Země EU ve snaze zvýšit tlak na Rusko uvažují o zpřísnění omezení ruských turistických víz a rovněž o omezení pohybu ruských diplomatů v rámci unie, což je český návrh. Informoval o tom dnes server Euractiv. Omezení by se mohla objevit v novém devatenáctém balíčku sankcí, který nyní připravuje Evropská komise. Velvyslancům při EU by podle informací ČTK mohla balík představit již tuto středu. Do Evropy se letos na letní dovolenou vydal rekordní počet ruských turistů - více než půl milionu.
Státy EU se podle diplomatů snaží o další aktualizaci pravidel, která již byla změněna zrušením dohody EU o zjednodušení vízového režimu s Ruskem po jeho invazi na Ukrajinu v roce 2022. Pokud bude zpřísnění schváleno, znamenalo by to harmonizaci pravidel pro vstup do celého bloku. Vydávání víz dosud zůstávalo v pravomoci jednotlivých členských zemí. Některé ze zemí usilují o úplný zákaz vstupu občanů Ruska do EU, to by ale vyžadovalo schválení kvalifikovanou většinou států.
Většina unijních zemí na hranicích s Ruskem nebo v jeho blízkosti již vydávání víz výrazně omezila. Polsko, pobaltské státy, Česko a Finsko svým východním sousedům z velké části zavřely dveře. Naopak státy, které se spoléhají na příliv ruských turistů během léta, jako je Itálie, Španělsko, Řecko a Francie, stejně jako ke Kremlu vstřícné Maďarsko, jsou v udělování víz relativně liberální i přes válku na Ukrajině.
Podle údajů Evropské komise za rok 2024 získalo schengenská víza více než půl milionu Rusů, což představuje výrazný nárůst oproti předchozímu roku. Tlak na určitá omezení přichází i v souvislosti s vysokým počtem ruských turistů, kteří dorazili do Evropy letos v létě.
čtk, tb