Hygienici zaznamenali mírné zlepšení v počtu nově nakažených žloutenkou A
Minulý týden lékaři v Praze zaznamenali 37 nových pacientů se žloutenkou typu A. Informovala o tom pražská hygienická stanice na síti X. Podle hygieniků jde o mírné zlepšení. Od začátku roku se v Praze nakazilo 1108 lidí, z toho 194 dětí. Hygienici mluví o lokální epidemii, před několika týdny spustili kampaň na podporu očkování. Za celý loňský rok bylo zachyceno 37 případů.
„Za poslední týden jsme zaznamenali 37 nových případů. Jde o mírné zlepšení, ale po jediném týdnu je ještě příliš brzy mluvit o skutečném trendu," uvedla pražská hygienická stanice. V souvislosti se žloutenkou typu A letos vydala 7028 rozhodnutí o lékařském dohledu, zvýšeném zdravotnickém dohledu nebo o opatřeních v kolektivech. čtk, ft