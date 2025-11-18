Ukrajinský prezident Zelenskyj navštíví Turecko. Řešit bude ukončení války nebo výměnu zajatců
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že ve středu navštíví Turecko. Chce tam oživit jednání o ukončení války ve své zemi či o předání válečných zajatců mezi Ukrajinou a Ruskem. Podle agentur bude rokovat s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem a americkým zvláštním vyslancem Stevem Witkoffem. V Turecku letos ruská a ukrajinská delegace dohodly sérii výměn válečných zajatců. Ve středu však do Turecka žádný ruský zástupce nedorazí, upozornil Kreml.
„Připravujeme oživení jednání a připravili jsme řešení, která nabídneme našim partnerům," uvedl Zelenskyj ve vzkazu na síti X, ve kterém se věnuje středeční návštěvě Turecka. Ukrajinský prezident dodal, že ukončení války je pro jeho zemi zásadní prioritou. „Pracujeme také na obnově výměn válečných zajatců," uvedl dále Zelenskyj.
Nejmenovaný turecký zdroj řekl agentuře Reuters, že ve středu Turecko navštíví i americký vyslanec Witkoff a připojí se k rozhovorům se Zelenským. Witkoff v minulosti jednal i s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Ukrajinský zdroj pak agentuře AFP řekl, že Zelenskyj bude hovořit s Erdoganem. Cílem návštěvy podle něj je, aby se Spojené státy znovu zapojily do snah dosáhnout míru. ft, čtk