Dva belgičtí influenceři obelstili ochranku muzea Louvre a vyvěsili svůj obraz
Dva belgičtí influenceři pověsili v pařížském muzeu Louvre na stěnu vlastní podobizny. Po přibližně třech minutách si obrazu všimli zaměstnanci muzea a odstranili jej, potvrdila agentuře DPA mluvčí Louvru. Influenceři Neal Remmerie a Senne Haverbeke, kteří jsou známí především na sociální síti TikTok, vlastní obraz umístili nedaleko světově známé Mony Lisy od Leonarda da Vinciho. O případu informuje dnes server Brussel Times.
Téměř měsíc poté, co zatím neznámí pachatelé ukradli z nejnavštěvovanějšího muzea světa vzácné šperky v hodnotě přibližně 88 milionů eur (více než 2,1 miliardy Kč), se dvěma mladíkům podařilo propašovat přes bezpečnostní kontroly rozložený obrazový rám.
Ve videu, které mladíci po své akci zveřejnili, vysvětlují, že přinesli do muzea rozebraný rám z lega a rozdělili si jednotlivé dílky mezi sebe. Po bezpečnostní kontrole rám sestavili a umístili do něj přinesený obraz, který namaloval jeden z nich ve stylu starých mistrů.
Mluvčí Louvru zdůraznila, že kostičky lega, papír, ani oboustranná lepicí páska nejsou v muzeu zakázány. K žádné škodě sice nedošlo, ale muzeum chce proti belgickým mladíkům podniknout právní kroky. Kvůli přísným bezpečnostním opatřením u obrazu Mony Lisy nemohli muži svůj obraz pověsit blíže k světoznámému obrazu Leonarda da Vinciho. Po svém činu muzeum urychleně opustili. ok