0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Jak chce Čína změnit svět
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
07:50

České vrtulníky, které mají střežit polský vzdušný prostor před ruskými útoky, už jsou v Polsku

Do Polska dorazily tři české vrtulníky, které mají posílit ochranu vzdušného prostoru východní hranice této země. Na síti X to dnes v podvečer oznámila armáda, podle které vrtulníky do finální destinace zamíří v příštích hodinách.

Mohlo by vás zaujmout:

Ruské drony nad Polskem. Jsme nejblíž válce za dlouhá desetiletí, říká premiér Tusk

Polsko v noci na středu zaznamenalo 19 narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony. Česko na pomoc vyslalo vrtulníkovou jednotku pro speciální operace se třemi stroji Mi-171Š. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) dnes v České televizi řekla, že se počítá s vysláním až 150 českých vojáků maximálně na tři měsíce.

čtk, tb

↓ INZERCE

Informační servis

Zobrazit starší zprávy