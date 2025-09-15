České vrtulníky, které mají střežit polský vzdušný prostor před ruskými útoky, už jsou v Polsku
Do Polska dorazily tři české vrtulníky, které mají posílit ochranu vzdušného prostoru východní hranice této země. Na síti X to dnes v podvečer oznámila armáda, podle které vrtulníky do finální destinace zamíří v příštích hodinách.
Polsko v noci na středu zaznamenalo 19 narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony. Česko na pomoc vyslalo vrtulníkovou jednotku pro speciální operace se třemi stroji Mi-171Š. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) dnes v České televizi řekla, že se počítá s vysláním až 150 českých vojáků maximálně na tři měsíce.
čtk, tb