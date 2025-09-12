Rakušan: kriminalita mladistvých stoupla za posledních pět let o třetinu. A sebevražda je druhá nejčastější příčina úmrtí do 24 let
Kriminalita mezi dětmi a mladistvými v Česku stoupla mezi lety 2021 a 2024 o 33 procent, sebevražda je druhou nejčastější příčinou úmrtí lidí do 24 let. Na tiskové konferenci po jednání ministrů vnitra Salcburského fóra ve Valticích to dnes řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Rostoucí násilí mezi mladistvými bylo jedním z témat jednání.
Rakušan ministrům představil český projekt Bezpečné dětství, který přináší komplexní, systematický a jednotnější přístup k prevenci násilí. "Samozřejmě jsme se bavili o tragických událostech, které potkaly nejenom Česko, ale i několik dalších států v posledních letech," řekl Rakušan. S ministry řešil také to, jak vytvářet preventivní programy pro nácvik situací, kdy útočí aktivní střelec, jaké jsou systémy varování, a jak vzdělávat pedagogy, ale i děti.
čtk, tb