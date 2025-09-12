Microsoft ustoupil Evropské komisi. Aby se vyhnul pokutě, oddělí chatovací aplikaci Teams od programů Office
Americká softwarová společnost Microsoft se vyhnula pokutě od Evropské komise za zneužívání svého dominantního postavení na trhu v souvislosti s aplikací Teams. S komisí se dohodla na závazcích, které slíbila splnit. Unijní exekutivě se nelíbilo, že firma svazuje svůj nástroj pro chatování a videohovory Teams se sadou kancelářských programů Office. Microsoft nyní slíbil jasné oddělení aplikace od kancelářských nástrojů, jako jsou Word, Excel a Outlook, informovala Evropská komise ve svém prohlášení.
"Evropská komise přijala závazky společnosti Microsoft, které se týkají řešení obav EU v oblasti hospodářské soutěže v souvislosti s její oblíbenou platformou pro týmovou spolupráci Teams. Tyto závazky budou od nynějška právně závazné podle antimonopolních pravidel EU," informovala komise. "Závazky se týkají obav komise souvisejících s vázáním aplikace Microsoft Teams na oblíbené aplikace Word, Excel, PowerPoint a Outlook, které jsou součástí balíčků Office 365 a Microsoft 365 pro firemní zákazníky," dodala.
Americká společnost podle unijní exekutivy mimo jiné slíbila, že zpřístupní verze těchto balíčků bez aplikace Teams a za sníženou cenu, umožní zákazníkům s dlouhodobými licencemi přejít na balíčky bez aplikace Teams či umožní zákazníkům přesunout svá data z aplikace Teams, aby usnadnila používání konkurenčních řešení. "Tyto závazky pomohou obnovit spravedlivou hospodářskou soutěž a otevřou trh pro další poskytovatele komunikačních nástrojů v Evropě," doplnila komise. Závazky zůstanou v platnosti po dobu sedmi let.
Na Microsoft si kvůli svazování produktů v roce 2020 stěžoval provozovatel aplikace pro pracovní komunikaci Slack. Tu tehdy koupila americká společnost Salesforce. V červenci 2023 EK oznámila, že na základě tehdejších poznatků začala společnost Microsoft vyšetřovat. Následně v roce 2024 uvedla, že postup Microsoftu je možná nezákonný a že firma bude muset nabídnout více ústupků, aby jeho podnikání bylo v souladu s evropskými zákony.
čtk, tb