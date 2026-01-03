0:00
3. 1. 2026

Trump tvrdí, že Maduro byl zadržen a odvezen ze země

Venezuelský prezident Nicolás Maduro byl s manželkou zadržen a letecky transportován ze země. Na sociální síti Truth Social to dnes oznámil americký prezident Donald Trump, který zároveň potvrdil americké údery ve Venezuele.

"Spojené státy americké úspěšně provedly rozsáhlý útok proti Venezuele a jejímu lídrovi, prezidentovi Nicolási Madurovi, který byl, spolu se svou manželkou, zadržen a letecky transportován ze země," napsal Trump. Dodal, že operace byla ve shodě s americkým právem.

