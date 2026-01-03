Venezuela žádá důkaz o tom, že Maduro žije
Venezuelský prezident Nicolás Maduro byl s manželkou Cilií Floresovou zadržen a letecky transportován ze země. Na sociální síti Truth Social to dnes oznámil americký prezident Donald Trump, který zároveň potvrdil americké údery ve Venezuele. Do svého floridského sídla Mar-a-Lago svolal Trump na 11:00 místního času (17:00 SEČ) tiskovou konferenci. Venezuelská vláda mezitím oznámila, že neví, kde Maduro je, předtím ale informovala o tom, že prezident v zemi vyhlásil výjimečný stav.
"Spojené státy americké úspěšně provedly rozsáhlý útok proti Venezuele a jejímu lídrovi, prezidentovi Nicolási Madurovi, který byl, spolu se svou manželkou, zadržen a letecky transportován ze země," napsal Trump. Podrobnosti slíbil uvést na tiskové konferenci. Dodal, že operace byla ve shodě s americkým právem.
Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová podle Reuters v televizním projevu prohlásila, že vláda neví, kde se Maduro s manželkou nacházejí. Od Spojených států žádá důkaz, že jsou oba naživu.
Madura podle informací zpravodajské stanice CBS News zadržely americké zvláštní jednotky Delta Force. Televize poznamenala, že právě tyto speciální síly mimo jiné zlikvidovaly v roce 2019 v Sýrii vůdce teroristické organizace Islámský stát (IS) abú Bakra Bagdádího.
Nasazení zvláštních sil k zadržení Madura podle Reuters potvrdil náměstek amerického ministra zahraničí Christopher Landau, podle kterého se bude venezuelský prezident zodpovídat ze svých zločinů.
Venezuelský ministr obrany Vladimir Padrino podle agentury Reuters řekl, že země se bude přítomnosti cizích vojáků bránit. Poznamenal, že americké údery zasáhly civilní oblasti a že země nyní shromažduje informace o zabitých a zraněných.
Trump v posledních týdnech a měsících opakovaně obviňoval Madura a jeho rodinu ze spojení s drogovými kartely, z obchodování s narkotiky a z jejich pašování do USA, venezuelský prezident to ale odmítal.
Spojené státy doposud útočily v Karibiku proti lodím, jejichž posádky považovaly za pašeráky drog z Venezuely do USA. Tento týden kolumbijský prezident Gustavo Petro uvedl, že Spojené státy ve venezuelském přístavním městě Maracaibo bombardovaly továrnu sloužící zřejmě k produkci kokainu, Trump bez upřesnění hovořil o přístavní oblasti.
čtk, tb