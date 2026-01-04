0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Ruští špioni ovládli Vídeň
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
4. 1. 2026

Macinka si pozve ukrajinského velvyslance kvůli jeho kritice Okamury

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) si pozve ukrajinského velvyslance v Praze Vasyla Zvaryče. Řešit s ním bude jeho komentáře k nedávným výrokům předsedy Sněmovny Tomia Okamury (SPD) proti Ukrajině a jejímu vedení v novoročním projevu. V dnešním Partie v televizi Prima to uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). K Okamurově projevu řekla, že by sama nevolila tak silná slova. Koalice se podle ní o situaci bude zřejmě bavit i na pondělní koaliční radě. Premiér Andrej Babiš se k projevu Okamury zatím nevyjádřil.

Zvaryč ve čtvrtek večer na facebooku uvedl, že Okamurova slova proti Ukrajině a vedení ukrajinského státu v novoročním projevu byla nedůstojná a naprosto nepřijatelná. Okamura se na sítích ve čtvrtek opět vymezil proti poskytování zbraní Ukrajině. Nelze je posílat k "udržování naprosto nesmyslné války", uvedl mimo jiné v desetiminutovém projevu.

Macinka už v pátek uvedl, že nepovažuje za vhodné, aby velvyslanec cizího státu veřejně hodnotil výroky jednoho z nejvyšších ústavních činitelů České republiky. "Pokud má kterákoli diplomatická mise výhrady nebo otázky, existují k tomu standardní diplomatické kanály. Česká politika je však věcí českých občanů a jejich demokraticky zvolených zástupců," řekl v pátek Macinka.

Schillerová v diskusi oznámila, že Macinka si Zvaryče kvůli jeho komentářům předvolá a bude s ním situaci řešit. "Myslím si, že část, v níž ukrajinský velvyslanec vyzýval občanskou společnost, byla už opravdu přes čáru," podotkla.

Okamura ve čtvrtek mimo jiné uvedl, že v souvislosti s financováním výroby a prodeje zbraní "penězovody tečou všemi směry a každý na tom byznysu něco trhne". "Západní firmy a vlády i ukrajinští zloději kolem Zelenského junty, co si staví záchody ze zlata," vyjádřil se ostře k ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému a jeho okolí. "Ať si kradou, ale už ne z našeho, a ať taková země není v Evropské unii," dodal Okamura.

Zvaryč poté reagoval tak, že urážlivá a nenávistná vyjádření považuje Ukrajina za Okamurův osobní postoj, zjevně formovaný pod vlivem ruské propagandy. "Slova, která si dovolil použít vůči mým krajanům a Ukrajině, včetně demokraticky zvoleného vedení ukrajinského státu, jsou nedůstojná a naprosto nepřijatelná. Jsou v rozporu se zásadami demokratické společnosti i s hodnotami, na nichž je Česká republika jako nedílná součást evropského společenství založena," uvedl velvyslanec.

Opozice chce kvůli novoročnímu projevu vyvolat hlasování Poslanecké sněmovny o odvolání Okamury z jejího čela. Vyjádření jednoho z nejvyšších ústavních činitelů považují opoziční politici za ostudné a nepřijatelné, Sněmovna i vláda premiéra Babiše by se od Okamurových slov měly podle nich distancovat.

↓ INZERCE