Macinka si pozve ukrajinského velvyslance kvůli jeho kritice Okamury
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) si pozve ukrajinského velvyslance v Praze Vasyla Zvaryče. Řešit s ním bude jeho komentáře k nedávným výrokům předsedy Sněmovny Tomia Okamury (SPD) proti Ukrajině a jejímu vedení v novoročním projevu. V dnešním Partie v televizi Prima to uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). K Okamurově projevu řekla, že by sama nevolila tak silná slova. Koalice se podle ní o situaci bude zřejmě bavit i na pondělní koaliční radě. Premiér Andrej Babiš se k projevu Okamury zatím nevyjádřil.
Zvaryč ve čtvrtek večer na facebooku uvedl, že Okamurova slova proti Ukrajině a vedení ukrajinského státu v novoročním projevu byla nedůstojná a naprosto nepřijatelná. Okamura se na sítích ve čtvrtek opět vymezil proti poskytování zbraní Ukrajině. Nelze je posílat k "udržování naprosto nesmyslné války", uvedl mimo jiné v desetiminutovém projevu.
Macinka už v pátek uvedl, že nepovažuje za vhodné, aby velvyslanec cizího státu veřejně hodnotil výroky jednoho z nejvyšších ústavních činitelů České republiky. "Pokud má kterákoli diplomatická mise výhrady nebo otázky, existují k tomu standardní diplomatické kanály. Česká politika je však věcí českých občanů a jejich demokraticky zvolených zástupců," řekl v pátek Macinka.
Schillerová v diskusi oznámila, že Macinka si Zvaryče kvůli jeho komentářům předvolá a bude s ním situaci řešit. "Myslím si, že část, v níž ukrajinský velvyslanec vyzýval občanskou společnost, byla už opravdu přes čáru," podotkla.
Okamura ve čtvrtek mimo jiné uvedl, že v souvislosti s financováním výroby a prodeje zbraní "penězovody tečou všemi směry a každý na tom byznysu něco trhne". "Západní firmy a vlády i ukrajinští zloději kolem Zelenského junty, co si staví záchody ze zlata," vyjádřil se ostře k ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému a jeho okolí. "Ať si kradou, ale už ne z našeho, a ať taková země není v Evropské unii," dodal Okamura.
Zvaryč poté reagoval tak, že urážlivá a nenávistná vyjádření považuje Ukrajina za Okamurův osobní postoj, zjevně formovaný pod vlivem ruské propagandy. "Slova, která si dovolil použít vůči mým krajanům a Ukrajině, včetně demokraticky zvoleného vedení ukrajinského státu, jsou nedůstojná a naprosto nepřijatelná. Jsou v rozporu se zásadami demokratické společnosti i s hodnotami, na nichž je Česká republika jako nedílná součást evropského společenství založena," uvedl velvyslanec.
Opozice chce kvůli novoročnímu projevu vyvolat hlasování Poslanecké sněmovny o odvolání Okamury z jejího čela. Vyjádření jednoho z nejvyšších ústavních činitelů považují opoziční politici za ostudné a nepřijatelné, Sněmovna i vláda premiéra Babiše by se od Okamurových slov měly podle nich distancovat.