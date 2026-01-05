0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Ruští špioni ovládli Vídeň
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
5. 1. 2026

Respekt: vláda schválila návrh, který má nahradit zákon o státní službě

Vláda podle informací Respektu schválila poslanecký návrh koaličních zákonodárců, který má nahradit od července zákon o státní službě novou normou. Ta podle nich umožní rychlejší zeštíhlování státní správy. Zaměstnávání státních úředníků se má více podobat běžnému pracovnímu poměru a v zásadě se řídit zákoníkem práce. Novelu kritizuje opozice, podle odborů jde o diletantský hazard, a vládu taky žádaly, aby předlohu odmítla.

Služební zákon platí jedenáctý rok. Jeho cílem bylo odpolitizovat státní správu. Česko se k jeho přijetí zavázalo ještě před svým vstupem do Evropské unie a jeho nepřijetí unie dlouho kritizovala. Nový zákon o státních zaměstnancích je podle jeho předkladatelů nutný kvůli posílení flexibility státní služby a snížení administrativní náročnosti, strnulosti a přetrvávajících byrokratických postupů. Tvůrci normy chtějí zrušit správní řízení při zaměstnávání úředníků a nahradit jej pracovní smlouvou. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) novinářům před zasedáním kabinetu řekl, že mu v návrhu chybí opatření, která by ve státní službě udržela ty nejlepší. kj

Mohlo by vás zaujmout:
↓ INZERCE