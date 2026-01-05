Respekt: vláda schválila návrh, který má nahradit zákon o státní službě
Vláda podle informací Respektu schválila poslanecký návrh koaličních zákonodárců, který má nahradit od července zákon o státní službě novou normou. Ta podle nich umožní rychlejší zeštíhlování státní správy. Zaměstnávání státních úředníků se má více podobat běžnému pracovnímu poměru a v zásadě se řídit zákoníkem práce. Novelu kritizuje opozice, podle odborů jde o diletantský hazard, a vládu taky žádaly, aby předlohu odmítla.
Služební zákon platí jedenáctý rok. Jeho cílem bylo odpolitizovat státní správu. Česko se k jeho přijetí zavázalo ještě před svým vstupem do Evropské unie a jeho nepřijetí unie dlouho kritizovala. Nový zákon o státních zaměstnancích je podle jeho předkladatelů nutný kvůli posílení flexibility státní služby a snížení administrativní náročnosti, strnulosti a přetrvávajících byrokratických postupů. Tvůrci normy chtějí zrušit správní řízení při zaměstnávání úředníků a nahradit jej pracovní smlouvou. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) novinářům před zasedáním kabinetu řekl, že mu v návrhu chybí opatření, která by ve státní službě udržela ty nejlepší. kj