Maduro a jeho žena byli přepraveni z brooklynské věznice k soudu na Manhattanu
Venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho žena Cilia Floresová byli helikoptérou a obrněnými vozy přepraveni z věznice v newyorském Brooklynu na Manhattan do budovy federálního soudu, před který budou v pondělí v poledne místního času (18:00 SEČ) předvedeni.
Zajatý manželský pár oblečený do vězeňského úboru doprovázeli ozbrojení agenti Agentury pro potírání narkotik (DEA). Podle stanice BBC Maduro lehce kulhá. Americké úřady Madura a jeho manželku obvinily z řady trestných činů, včetně narkoterorismu či spolčení za účelem pašování kokainu do USA.
Předvedení venezuelského páru před soud bude nejspíš krátké, píše deník The New York Times. Očekává se, že Maduro i jeho žena odmítnou vinu a že soudce nařídí, aby byli nadále zadržováni. Mohlo by trvat déle než rok, než se sejde porota, která posoudí důkazy proti nim, píše list.
V pozdější fázi procesu budou obžalovaní s vysokou pravděpodobností tvrdit, že jako hlavy státu mají imunitu před trestním stíháním v cizí zemi, uvedl americký právník a profesor Andrew Weissmann v rozhovoru s rádiem BBC Radio 4. Americká vláda podle něj nejspíš bude argumentovat tím, že neuznává Madura jako legitimní hlavu státu. čtk