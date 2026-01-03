0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Ruští špioni ovládli Vídeň
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
3. 1. 2026

Diplomaté celého světa (i český šéfdiplomat Macinka) vyzývají ke "zklidnění situace" ve Venezuele

Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallas mluvila o úderech na Venezuelu s americkým ministrem zahraničí Markem Rubiem. Důležitou prioritou je bezpečnost občanů EU ve Venezuele, uvedla na síti X. Šéf Evropské rady António Costa vyzval ke snížení napětí a řešení založeném na mezinárodním právu.

"Evropská unie vyzývá ke snížení napětí," uvedl na síti X Costa, který vyzval k řešení založenému na mezinárodním právu a zásadách Charty OSN. "Evropská unie i nadále podporuje mírové, demokratické a inkluzivní řešení pro Venezuelu," dodal Costa.

Kallas uvedla, že EU opakovaně tvrdila, že Nicolásovi Madurovi chybí legitimita kvůli nejasnostem ohledně výsledků předloňské volby prezidenta, a hájila "poklidné předání moci". Venezuelské volební úřady nezveřejnily úplné a přezkoumatelné výsledky voleb. Venezuelská opozice pak tvrdila, že vyhrál její kandidát. EU však Edmunda Gonzáleze za zvoleného prezidenta neoznačila.

Americká armáda provedla údery na Caracas a na další místa ve Venezuele dnes brzy ráno místního času. Během operace podle amerického prezidenta Donalda Trumpa speciální jednotky zajaly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, kterého Washington považuje za vůdce drogové a teroristické organizace Kartel sluncí. Venezuelská vláda uvedla, že neví, kde se Maduro nachází.

čtk, tb

↓ INZERCE