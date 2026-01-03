Diplomaté celého světa (i český šéfdiplomat Macinka) vyzývají ke "zklidnění situace" ve Venezuele
Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallas mluvila o úderech na Venezuelu s americkým ministrem zahraničí Markem Rubiem. Důležitou prioritou je bezpečnost občanů EU ve Venezuele, uvedla na síti X. Šéf Evropské rady António Costa vyzval ke snížení napětí a řešení založeném na mezinárodním právu.
"Evropská unie vyzývá ke snížení napětí," uvedl na síti X Costa, který vyzval k řešení založenému na mezinárodním právu a zásadách Charty OSN. "Evropská unie i nadále podporuje mírové, demokratické a inkluzivní řešení pro Venezuelu," dodal Costa.
Kallas uvedla, že EU opakovaně tvrdila, že Nicolásovi Madurovi chybí legitimita kvůli nejasnostem ohledně výsledků předloňské volby prezidenta, a hájila "poklidné předání moci". Venezuelské volební úřady nezveřejnily úplné a přezkoumatelné výsledky voleb. Venezuelská opozice pak tvrdila, že vyhrál její kandidát. EU však Edmunda Gonzáleze za zvoleného prezidenta neoznačila.
Americká armáda provedla údery na Caracas a na další místa ve Venezuele dnes brzy ráno místního času. Během operace podle amerického prezidenta Donalda Trumpa speciální jednotky zajaly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, kterého Washington považuje za vůdce drogové a teroristické organizace Kartel sluncí. Venezuelská vláda uvedla, že neví, kde se Maduro nachází.
