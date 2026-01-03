0:00
Astrounat Brázda
3. 1. 2026

Venezuela obvinila USA z útoku, v Caracasu jsou slyšet exploze

Venezuelský prezident Nicolás Maduro dnes v zemi vyhlásil výjimečný stav. Podle agentury Reuters to uvedla venezuelská vláda, která obvinila Spojené státy z útoků na vojenské a civilní cíle v několika venezuelských státech. Venezuelská vláda vyzvala k mobilizaci všech sociálních a politických sil. Zpravodajka stanice CBS News v Bílém domě na síti X napsala, že americký prezident Donald Trump nařídil útoky ve Venezuele včetně vojenských cílů, oficiální vyjádření ale americká vláda dosud neučinila.

čtk, tb

