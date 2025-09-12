Konec dovolených pro bohaté Rusy u Středozemního moře, žádá Německo k novému balíku sankcí
Německo chce v novém sankčním balíku Evropské unie omezit vydávání turistických víz Rusům. S odvoláním na své zdroje o tom dnes informovala agentura DPA. Berlín podle nich žádá důsledné dodržování pravidel poskytování schengenských víz, které Evropská komise vydala už v roce 2022. Podle DPA je porušují především státy na jihu Evropy, kam jezdí bohatí Rusové na dovolenou.
V loňském roce konzuláty zemí Evropské unie v Rusku vydaly zhruba 542.000 víz pro krátkodobé pobyty v schengenském prostoru volného pohybu. Bylo to sice méně než v roce 2019, tedy před pandemií covidu-19, ale o pětinu více než v roce 2023. Jen italské konzuláty vystavily loni Rusům 152.000 víz, francouzské 124.000, španělské 111.000 a řecké 60.000. Například německé konzuláty v Rusku vydaly loni jen 17.000 krátkodobých víz. Česko loni podle statistiky ministerstva zahraničí umožnilo krátkodobý vstup občanům Ruska ve 124 případech.
Německo podle DPA nyní požaduje důslednější dodržování pravidel vydávání turistických víz z roku 2022. Formálně by mohlo do 19. sankčního balíku prosadit i nové ustanovení, které by vydávání víz omezovalo.
Evropská komise na novém sankčním balíku už pracuje. Mohl by se opět týkat i ruské stínové flotily, kterou Moskva využívá k obcházení dosavadních sankcí především při vývozu ropy, a také energetické a finanční oblasti. Česko do balíčku znovu prosazuje omezení pohybu ruských diplomatů v schengenském prostoru.
čtk, tb