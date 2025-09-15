Ranní postřeh Ivana Mikloše: Slovenský syndrom aneb Jak ovlivní slovenská realita české volby
Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem
Ve vyhrocené předvolební kampani před českými parlamentními volbami se stále více operuje i slovenskou realitou. A není to ani překvapivé, ani náhodné. Vývoj na Slovensku je v důsledku Ficova vládnutí hrozivý ve všech ohledech, ať už se podíváme na zahraniční, domácí nebo ekonomickou politiku. A neohrožený lídr českých volebních průzkumů, který se chce vrátit do premiérského křesla, má se svým slovenským kolegou, který se dokázal vrátit už třikrát, poměrně hodně společného. Navzájem se vícekrát podpořili, mají velmi dobré vztahy. Ale nejdůležitější je, že oba jsou to populisté, které spojuje bezhodnotový, bezohledný, účelový politický pragmatismus, jehož jedinou hodnotou a zároveň cílem je dosažení politického vítězství bez ohledu na použité prostředky. Jsem přitom dalek toho, abych si myslel, že Babiš je totéž co Fico a že v případě jeho vítězství ve volbách hrozí v Česku takový vývoj, jakého jsme svědky dnes na Slovensku. To ne. Dá se však s určitostí říci, že i v Česku hrozí posun směrem k (dnešnímu slovenskému) Smerem určovanému směřování země.
Právě to se však může nakonec stát Babišovi osudným. To současné slovenské směřování je totiž už tak zjevně absurdní a škodlivé, tak očividně ohrožující hodnoty, jako je svoboda, nezávislost a prosperita země, že to musí působit jako výstraha alespoň pro tu část českých voličů, kteří nejsou zcela uhranuti konspiracemi a zaslepeni nenávistí k hodnotám liberální demokracie.
Takže i díky slovenskému syndromu se Babišovi může stát totéž, co se opakovaně stalo Vladimíru Mečiarovi na Slovensku. Ten sice vyhrál volby čtyřikrát po sobě (1992, 1994, 1998, 2002), ale vládl jen po prvních dvou vyhraných volbách. Po těch druhých dvou se nová parlamentní většina shodla na tom, že jeho návrat k moci by byl pro zemi ohrožením svobody, nezávislosti a prosperity.
Pokud se to samé stane za necelý měsíc Babišovi, tak si myslím, že „děkovat“ bude moci do jisté míry i svému kamarádovi Ficovi. A potvrdila by se platnost slovenského přísloví, že „vše špatné je k něčemu dobré“.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu