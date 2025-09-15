TikTok bude ve Spojených státech běžet dál. Alespoň to naznačuje Trump
Spojené státy a Čína dosáhly dohody ohledně pokračování populární čínské platformy pro sdílení krátkých videí TikTok v USA. V příspěvku na síti Truth Social to dnes naznačil americký prezident Donald Trump. Dosažení rámcové dohody o TikToku vzápětí oznámil americký ministr financí Scott Bessent, který v Madridu jedná s čínskými představiteli o vzájemných obchodních vztazích mezi USA a Čínou.
Tuto středu končí lhůta, ve které musí současný čínský majitel, firma ByteDance, odprodat americká aktiva TikToku do amerických rukou, nebo činnost sítě v USA ukončit. Trump už tuto lhůtu třikrát odložil.
čtk, tb