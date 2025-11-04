Polsko chce zřídit vlastní protidronovou zeď, na EU čekat nechce
Polsko během několika měsíců plánuje začít se zřizováním vlastního protidronového systému a na Evropskou unii čekat nebude. Agentuře Bloomberg to řekl náměstek polského ministra obrany Cezary Tomczyk.
Resort obrany podle něho tento měsíc informuje o investicích do technologií pro detekci, rušení a zneškodňování cizích dronů. Půjde o část širšího programu protivzdušné obrany. O konkrétní částce se Tomczyk nezmínil, řekl však, že cílem je, aby nejméně polovina zakázek připadla polským firmám.
V září polský vzdušný prostor narušila dvacítka ruských dronů, které nad Polskem sestřelovaly bojové letouny NATO. Šlo o první takový případ od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Bloomberg píše, že tento incident ukázal nedostatky v polské obraně, protože jeho armáda proti poměrně levným bezpilotním letounům byla nucena nasadit drahé protiletadlové střely.
"Souhlasíme s myšlenkou posílení protivzdušné obrany v rámci celé Evropské unie a jsme ochotni brát v úvahu návrhy nebo řešení zvenčí, ale prioritou jsou pro nás národní projekty," řekl Tomczyk. Dodal, že unijní protidronová zeď může polský systém doplňovat.
Polské ministerstvo obrany má v úmyslu protidronový štít financovat z prostředků z nového nástroje Evropské unie SAFE, další podrobnosti k tomu ale Tomczyk neuvedl. Vzhledem k tomu, že sousedí s Ruskem, Běloruskem i Ukrajinou, požádalo Polsko o největší částku z tohoto programu dlouhodobých nízkonákladových půjček na pomoc členským státům při pořizování naléhavě potřebného vojenského vybavení.
Varšava chce, aby první části protidronového systému fungovaly během tří měsíců od zveřejnění informací o tomto projektu. Celý by podle ní měl být hotový během dvou let. Tomczyk řekl, že nová protidronová opatření budou vedle systémů středního a dalekého dosahu představovat další vrstvu polské protivzdušné obrany. Všechny tyto prvky mají polské území chránit před letouny, vrtulníky, drony a střelami s plochou dráhou letu.
Letos v červenci polské ministerstvo obrany oznámilo, že za nákup bojových a výcvikových dronů letos zaplatí 200 milionů zlotých (1,15 miliardy korun), připomíná Bloomberg.
"Způsob, jakým Rusové i Ukrajinci v současnosti využívají bezpilotní zbraňové systémy, ukazuje, že posilování našich schopností v této sféře pro nás musí být prioritou jak ve vzduchu, tak na zemi i na moři," řekl polský politik.