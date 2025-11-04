Výzkum: Přes 11 pct pracovníků škol v Ústeckém kraji má známky vyhoření
Výzkum zaměřený na duševní pohodu pedagogických pracovníků v Ústeckém kraji odhalil, že více než 11 procent učitelů vykazuje známky vyhoření. Duševní pohoda je nižší u pedagogů na základních školách a na gymnáziích, lépe jsou na tom na středních školách. Pro více než třetinu pedagogů jsou intenzivním stresovým faktorem administrativní povinnosti. Část povinností převezme Krajská majetková, řekl dnes novinářům hejtman Richard Brabec (ANO). Pomoci by mohla také digitalizace některých úkonů, doplnila jeho náměstkyně Jindra Zalabáková (ANO).
Výzkumu Ústeckého kraje, pod který spadá většina středních škol a gymnázií, se zúčastnilo na 4000 pedagogů. Výsledky bude kraj předávat obcím s rozšířenou působností, pod které spadají zejména základní školy.
"To základní, co z toho pro nás vyplývá, tak je větší podpora ředitelů v této oblasti," uvedl vedoucí krajského odboru školství Roman Kovář. Některá opatření ke zlepšení duševní pohody v pedagogických sborech kraj už zavedl. U škol, kde se v nedávné době změnilo vedení, kraj takzvaně mapuje klima. Na konci funkčních období ředitelů úřad zhodnotí, jestli se pedagogický sbor cítí lépe, či hůře. Noví ředitelé zároveň mohou požádat o radu zkušenější vedení z jiných škol.
Výzkum například neprokázal, že by učitelé ve vyloučených lokalitách poukazovali na zhoršenou duševní pohodu ve vyšší míře než na ostatním školám. Někteří učitelé uvedli, že je velmi stresuje komunikace s některými rodiči, přestože se s nepříjemnými situacemi nesetkávají tak často. O horší komunikaci s rodinami žáků často hovoří školy v problémových oblastech, kde rodiče často nejeví o děti zájem a mnohdy bývají na pedagogy či ředitele nepříjemní. "Dost možná tam mají mechanismy, jak tohle kompenzovat," podotkl Kovář směrem ke spádovým školám pro vyloučené lokality.
Krajský úřad chce více pracovat s řediteli škol, kde výsledky nedopadly příliš dobře. Někteří učitelé například uvedli, že mají známky deprese či úzkosti. Další poukazovali na to, že se cítí být frustrovaní kvůli vedení. Dalším chybí za jejich práci uznání. Řadu učitelů ale trápí a stresuje administrativa. "My dnes intenzivně pracujeme na tom, aby společnost Krajská majetkové, ze které zůstala spíš takový kostra, byla v příštím roce rozšířena a postupně sňala z ředitelů jejich starosti s celou řadou výběrových řízení," uvedl Brabec. Jde například o veřejné zakázky na opravy.
Zalabáková podotkla, že výběrová řízení se většinou týkají také zástupců vedení škol a několika učitelů. Větší administrativní zátěž je pak kladena na specializované pracovníky. "Jsou agendy, které pedagogové musí vyplnit. Tam je otázka, aby nevyplňovali jednu tabulku čtyřikrát, ale digitalizace vstupující do školství by to možná mohla zjednodušit," míní náměstkyně. ok