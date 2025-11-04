Babiš složil koalici se stranami z pravého okraje, píší média v Německu
Vítěz českých sněmovních voleb Andrej Babiš vytvořil se dvěma stranami z pravého okraje politického spektra koalici, která bude kritická k Evropské unii a další pomoci Ukrajině. Napsala to německá média poté, co hnutí ANO a strany Svoboda a přímá demokracie (SPD) a Motoristé v pondělí podepsaly koaliční smlouvu. Špinavou práci podle nich nechal pravděpodobný příští premiér Babiš na prezidentovi Petrovi Pavlovi.
"Amatérský automobilový závodník s náklonností k nacistickým kultovním předmětům jako ministr zahraničí, ministerstvo obrany v rukou pravicových extremistů a podnikatel s miliardovým majetkem jako premiér, tak by mohla vypadat nová česká vláda," napsal list Süddeutsche Zeitung. Upozornil, že na rozdíl od Babišova prvního kabinetu bude ten druhý výrazně více napravo. "Navíc v něm budou chybět zkušené a umírněné hlasy," dodal.
Listy Die Zeit, Süddeutsche Zeitung, Handelsblatt či Tagesspiegel s využitím agentury DPA píší o vznikající české vládě jako o "spojenectví kritickém k EU", ve kterém "pravicově populistické" Babišovo hnutí ANO doplní dvě strany z "pravého okraje". Podle Frankfurter Allgemeine Zeitung uzavřel Babiš koalici "s motoristy a s přáteli Ruska". Veřejnoprávní stanice Deutschlandfunk popisuje příští vládu jako spojení pravicových stran a SPD označuje za stranu "nepřátelskou k EU a NATO".
Časopis Der Spiegel napsal, že Babiš původně usiloval o menšinovou vládu, nakonec ale uzavřel koalici s Motoristy a "ultrapravicovou" SPD, která bude kritická k EU a půjde s ní v mnohém do střetu. Konfrontaci s Bruselem očekává od příští české vlády také list Berliner Zeitung.
Z programu pravděpodobné příští vládní koalice vyzdvihují německá média "nulovou toleranci vůči nelegální migraci", slib snížení cen energií či zrušení rozhlasových a televizních poplatků. Upozorňují také, že koalice odmítá zavedení eura i unijní Zelenou dohodu, takzvaný Green Deal. V obsazení ministerstev upozorňují především na to, že ministra obrany má do vlády vyslat strana, která v kampani požadovala referendum o vystoupení z NATO.
Německá média rovněž upozorňují, že po podpisu koaliční dohody je na tahu prezident Pavel. Podle regionálního saského deníku Sächsische Zeitung nechal Babiš "špinavou práci" na hlavě státu, která podle listu není v Česku jen strojem na podpisy, ale ztělesňuje hodnoty. Odkazuje tím na otázky kolem budoucího ministra zahraničí. Motoristé trvají na nominaci poslance Filipa Turka navzdory kauze spojené s jeho rasistickými a homofobními výroky na sociálních sítích, píše deník. ok