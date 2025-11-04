Hamás tvrdí, že nalezl tělo dalšího izraelského rukojmího, předá ho Izraeli
Vojenské křídlo palestinského hnutí Hamás dnes oznámilo, že nalezlo tělo dalšího izraelského rukojmího a předá ho nepřímo dnes po 19:00 SEČ Izraeli. Uvedla to agentura Reuters. Podle Hamásu jde o izraelského vojáka. Z 28 těl, která mělo teroristické hnutí předat Izraeli podle dohody o příměří, jich tak chybí osm.
To, že Hamás nepředal všechna těla mrtvých rukojmích, Izrael kritizuje jako porušení dohody o příměří. Hamás však tvrdí, že má problémy s určením polohy a vyzvednutím některých těl v troskách v Pásmu Gazy.
Podle prohlášení týmy Hamásu a Červeného kříže nalezly tělo na východním předměstí města Gaza. Místo je stále pod kontrolou izraelské armády.
Podle dohody z letošního října měl Hamás předat 20 živých a 28 mrtvých rukojmích Izraeli. Živé rukojmí propustil, v případě mrtvých předal 20 těl. Zbývajících osm těl jsou poslední rukojmí unesení Hamásem a jeho spojenci při útoku na jižní Izrael ze 7. října 2022. Podle izraelských úřadů Hamás odvlekl z Izraele 251 lidí. Většina z nich se vrátila domů naživu v rámci dohod mezi Izraelem a palestinským hnutím. ok