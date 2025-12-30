Podle polského premiéra Tuska je mír na Ukrajině "na obzoru"
Mír na Ukrajině je na obzoru, je přesvědčen polský premiér Donald Tusk. Podle agentury Reuters to uvedl po dnešní telekonferenci s evropskými spojenci a Kanadou. Také německý kancléř Friedrich Merz poznamenal, že mírový proces se posouvá vpřed.
"Mír je na obzoru. Není pochyb o tom, že došlo k událostem, které dávají důvod k naději, že tato válka může skončit, a to poměrně rychle, ale stále je to jen naděje, zdaleka ne stoprocentní jistota," řekl Tusk na zasedání vlády.
"Teď je potřeba transparentnost a upřímnost od každého - včetně Ruska," napsal Merz na X, aniž by přidal konkrétní podrobnosti.
Rozhovor spojenců přišel krátce po nedělní schůzce amerického prezidenta Donalda Trumpa s ukrajinskou hlavou státu Volodymyrem Zelenským, po němž dali najevo přesvědčení, že se dohoda o míru přiblížila. Na cestě k mírovému ujednání podle Trumpa zůstávají jeden či dva palčivé body. Zelenskyj za ně v pondělí označil otázku území a Záporožské jaderné elektrárny.
Moskva však v pondělí bez předložení důkazů uvedla, že po nočním útoku ukrajinských dronů na rezidenci ruského prezidenta Vladimira Putina v Novgorodské oblasti reviduje svou vyjednávací pozici, i když mírová jednání neopustí. Kyjev tvrzení o útoku popřel, má za to, že má podkopat mírový proces.
Ukrajina vzdoruje ruské vojenské invazi od února 2022. Boje si od té doby vyžádaly statisíce mrtvých a zraněných, ruské síly zničily řadu ukrajinských měst a nyní okupují přibližně pětinu ukrajinského území.
čtk, tb