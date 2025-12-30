0:00
30. 12. 2025

Podle polského premiéra Tuska je mír na Ukrajině "na obzoru"

Mír na Ukrajině je na obzoru, je přesvědčen polský premiér Donald Tusk. Podle agentury Reuters to uvedl po dnešní telekonferenci s evropskými spojenci a Kanadou. Také německý kancléř Friedrich Merz poznamenal, že mírový proces se posouvá vpřed.

"Mír je na obzoru. Není pochyb o tom, že došlo k událostem, které dávají důvod k naději, že tato válka může skončit, a to poměrně rychle, ale stále je to jen naděje, zdaleka ne stoprocentní jistota," řekl Tusk na zasedání vlády.

"Teď je potřeba transparentnost a upřímnost od každého - včetně Ruska," napsal Merz na X, aniž by přidal konkrétní podrobnosti.

Rozhovor spojenců přišel krátce po nedělní schůzce amerického prezidenta Donalda Trumpa s ukrajinskou hlavou státu Volodymyrem Zelenským, po němž dali najevo přesvědčení, že se dohoda o míru přiblížila. Na cestě k mírovému ujednání podle Trumpa zůstávají jeden či dva palčivé body. Zelenskyj za ně v pondělí označil otázku území a Záporožské jaderné elektrárny.

Moskva však v pondělí bez předložení důkazů uvedla, že po nočním útoku ukrajinských dronů na rezidenci ruského prezidenta Vladimira Putina v Novgorodské oblasti reviduje svou vyjednávací pozici, i když mírová jednání neopustí. Kyjev tvrzení o útoku popřel, má za to, že má podkopat mírový proces.

Ukrajina vzdoruje ruské vojenské invazi od února 2022. Boje si od té doby vyžádaly statisíce mrtvých a zraněných, ruské síly zničily řadu ukrajinských měst a nyní okupují přibližně pětinu ukrajinského území.

čtk, tb

