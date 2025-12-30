Příliš mnoho měst a obcí v Česku nemusí být taková chyba. Podle některých odborníků to může pomoci v době krize
Roztříštěnost místní samosprávy typická pro Českou republiku nemusí být problém, naopak může zvyšovat odolnost veřejné správy a státu v době krizí. Plyne to z nové knihy vědců Národního institutu SYRI, jejímiž editory jsou David Špaček a Stanislav Balík z Masarykovy univerzity v Brně. Malé obce mohou podle autorů poskytovat kvalitní služby, udržovat stabilní hospodaření, flexibilně spolupracovat s místními aktéry a udržovat vysokou důvěru obyvatel.
Česká republika má více než 6000 samostatných obcí. Na počet obyvatel je to jeden z nejvyšších počtů v Evropě. Kniha ukazuje, že ačkoliv je přílišná fragmentace místní samosprávy často kritizována, může být za určitých okolností výhodou. "Zpochybňujeme převládající pohled na otázku efektivity veřejné správy, který se soustřeďuje pouze na finance. Přivádíme do úvahy i jiné aspekty," uvedl Balík.
Zjištění z českého prostředí podle Špačka prokazují, že právě v počátečních fázích krizí jsou to malé obce, které často nesou největší odpovědnost a vyplňují komunikační, koordinační nebo organizační mezery na vyšších úrovních. Kniha nehodnotí roztříštěnost místní samosprávy jako jednoznačně kladnou ani zápornou. "Spíše zdůrazňujeme různost podmínek mezi obcemi a nutnost vnímat místní kontext, včetně místních kapacit, zkušeností a vztahů mezi lokálními aktéry a mezi obcemi a vyššími úrovněmi veřejné správy. Pro budoucnost je klíčové lépe pochopit roli malých obcí v krizovém řízení, více a systematičtěji sdílet existující znalosti a zkušenosti z nedávných krizí a využít je pro zlepšení krizového řízení do budoucna," míní.
Autoři knihy sledovali zkušenosti malých obcí s covidovou i uprchlickou krizí způsobenou válkou na Ukrajině. "Díky své blízkosti občanům, flexibilitě a neformálním sítím dokážou kompenzovat nedostatky centrálního řízení," poznamenal Špaček. Když stát reagoval pomalu nebo chaoticky, starostové podle něj často jednali sami a dokázali rychleji mobilizovat lidi i zdroje. "Vztah mezi velikostí obce a jejím výkonem je komplexnější, než předpokládají klasické argumenty ve prospěch spojování obcí," dodal.
čtk, tb