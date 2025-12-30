Putinovo novoroční pozdravení přišlo do schránky i Robertu Ficovi a Viktoru Orbánovi
Ruský prezident Vladimir Putin poslal vánoční a novoroční zdravici řadě zahraničních lídrů včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa. Z evropských činitelů obdrželi přání pouze slovenský premiér Robert Fico, jeho maďarský protějšek Viktor Orbán a srbský prezident Aleksandar Vučić, informoval Kreml.
Mezi adresáty Putinovy zdravice jsou představitelé uskupení rozvojových ekonomik BRICS - Brazílie, Indie, Číny, Jihoafrické republiky - a dalších zemí takzvaného globálního Jihu a Východu včetně Barmy, Mongolska, Vietnamu, Severní Koreje, Etiopie či Venezuely.
Z evropských lídrů se na seznamu nachází pouze Fico, Orbán a Vučić. Ze zemí Severoatlantické aliance poslal Putin kromě slovenskému a maďarskému premiérovi blahopřání již pouze Trumpovi a tureckému prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganovi.
Ruský prezident již tradičně pozdravil také prezidenty či premiéry Běloruska a postsovětských zemí Střední Asie a jižního Kavkazu. Novoroční pozdrav byl zaslán také papeži Lvu XIV. a řadě bývalých politických činitelů včetně německého exkancléře Gerharda Schrödera, někdejšího prezidenta Kazachstánu Nursultana Nazarbajeva či bývalého kubánského vůdce Raúla Castra.
čtk, tb