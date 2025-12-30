0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Jak zachránit děti před TikTokem
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
30. 12. 2025

Putinovo novoroční pozdravení přišlo do schránky i Robertu Ficovi a Viktoru Orbánovi

Ruský prezident Vladimir Putin poslal vánoční a novoroční zdravici řadě zahraničních lídrů včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa. Z evropských činitelů obdrželi přání pouze slovenský premiér Robert Fico, jeho maďarský protějšek Viktor Orbán a srbský prezident Aleksandar Vučić, informoval Kreml.

Mezi adresáty Putinovy zdravice jsou představitelé uskupení rozvojových ekonomik BRICS - Brazílie, Indie, Číny, Jihoafrické republiky - a dalších zemí takzvaného globálního Jihu a Východu včetně Barmy, Mongolska, Vietnamu, Severní Koreje, Etiopie či Venezuely.

Z evropských lídrů se na seznamu nachází pouze Fico, Orbán a Vučić. Ze zemí Severoatlantické aliance poslal Putin kromě slovenskému a maďarskému premiérovi blahopřání již pouze Trumpovi a tureckému prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganovi.

Ruský prezident již tradičně pozdravil také prezidenty či premiéry Běloruska a postsovětských zemí Střední Asie a jižního Kavkazu. Novoroční pozdrav byl zaslán také papeži Lvu XIV. a řadě bývalých politických činitelů včetně německého exkancléře Gerharda Schrödera, někdejšího prezidenta Kazachstánu Nursultana Nazarbajeva či bývalého kubánského vůdce Raúla Castra.

čtk, tb

Informační servis

Zobrazit starší zprávy