V Česku platí zákaz pyrotechniky, ale řada měst uděluje výjimky kvůli Silvestru - jediném dnu, kdy se v Česku ohňostroje odpalují
Novela zákona o pyrotechnice platná od prosince přiměla některá města v Česku upravit své vyhlášky. Některé radnice zpřísnění zavedené zákonem převedly do nových pravidel, ze zákazu ale mnohdy vyjmuly právě silvestr. Na dohled na dodržování nových pravidel pro používání zábavní pyrotechniky se připravují policisté a městští strážníci.
Nový zákon zakazuje odpalovat pyrotechniku blízko škol, nemocnic nebo zvířecích útulků. Seznam zakázaných míst ukazuje mapová aplikace ministerstva zemědělství. Zákaz platí bez výjimek, vztahuje se tedy i na silvestrovské a novoroční oslavy. V Praze, Krkonošském národním parku i dalších oblastech už omezení a zákazy platí několik let, řada lidí je ale nerespektuje. Lidem za porušení zákazu hrozí pokuty.
Novou vyhlášku o veřejném pořádku, která řeší i zákaz používání pyrotechniky, schválili v prosinci mladoboleslavští zastupitelé. Město žádné ohňostroje nepořádá. "Prakticky na celý rok je zákaz používání pyrotechnických prostředků na celém území, kromě dvou výjimek, jedna výjimka jsou čarodějnice, druhá výjimka je silvestr," řekl primátor Jiří Bouška (ANO 2011+Volba pro Mladou Boleslav). Čas je podle něj vymezený dobou nočního klidu, který pro silvestrovskou noc začíná až 1. ledna v 01:00.
Nová vyhláška, která začne platit poslední den letošního roku, je komplexnější, upravuje například i pravidla chování na veřejných prostranstvích a ochranu nočního klidu, nově konkrétně vymezuje místa, kde je zakázáno požívání alkoholu a žebrání.
Novou vyhlášku s výjimkou pro silvestr mají také Pardubice. Původně v ní město plánovalo celoroční zákaz, ale zastupitelé většinově chtěli zachovat tradiční silvestrovské veselí s odpalováním pyrotechniky. "Jelikož je drtivá většina pyrotechniky odpalována právě na silvestra, kdy to vyhláška výslovně povoluje, jedná se o podobně alibistický zákaz, jako kdyby město zakázalo koledu s výjimkou Vánoc a Velikonoc," řekl opoziční zastupitel Robert Hrdina (Zelení).
V Brně platí zákaz zábavní pyrotechniky od roku 2020. Výjimku mají prskavky, konfety, dortové fontány a oslavy silvestra. Nová vyhláška připravená s ohledem na novelu zákona o pyrotechnice dřívější opatření zachovala. Vyškov byl zvyklý ohňostroj odpalovat, ale letos už kvůli novele nemůže. "Dostupná místa se natolik zúžila, že by ani profesionálně řízený ohňostroj nebyl v souladu s bezpečnostními požadavky," uvedlo vedení města na webu.
Kyjov na Hodonínsku zase zrušil záchytnou stanici pro psy, aby náměstí nebylo v zakázané zóně, kde nelze ohňostroje odpalovat. "Jedná se o dva odchytové kotce, které jsou již tak či tak ve špatném stavu. Umístění odchycených pejsků máme zajištěno v oficiálním útulku," uvedl na facebooku místostarosta Daniel Čmelík (Sedmadvacítka nezávislých). Zda má ohňostroj v Kyjově být, nechá radnice na občanech a zastupitelích. Do městského zpravodaje plánuje anketu.
Nová vyhláška, která úplně zakazuje odpalování ohňostrojů a hlučné zábavní pyrotechniky na celém území města, ode dneška platí v Novém Boru na Českolipsku. Povolená zůstává pouze pyrotechnika kategorie F1, jako jsou prskavky nebo bouchací kuličky. S novelou zákona o pyrotechnice je v ochranných pásmech 90 procent města. "Vyhláškou jsme to zpřehlednili a nastavili jednoduchá pravidla pro všechny. Chceme, aby se lidé cítili bezpečně a aby silvestrovské oslavy neohrožovaly děti, seniory ani zvířata," řekl starosta Jaromír Dvořák (Starostové pro Liberecký kraj).
Vyhlášku upravila také některá města v Olomouckém kraji. Přerov zakázal odpalování pyrotechniky a ohňostrojů na území města, výjimku mají tři dny v roce, a to 5. prosince, 31. prosince a 1. ledna. I v těchto dnech však platí zákonný zákaz v blízkosti chráněných objektů, jako jsou nemocnice, domovy pro seniory, útulky či zoologické zahrady. Kvůli nahlášenému chovu včel musí město 1. ledna přesunout svůj novoroční ohňostroj, uvedl primátor Petr Vrána (ANO). Celoroční zákaz používání pyrotechniky s výjimkou silvestrovské noci má ve své vyhlášce také šumperská radnice, nová vyhláška je tam platná od 28. října.
Přísnější pravidla pro odpalování zábavní pyrotechniky zapracovala do městské vyhlášky také olomoucká radnice. Nové znění zákona například rozšiřuje ochrannou zónu pro útulek pro zvířata v Neředíně. Podobné rozšíření ochranných zón bude od prosince platit také například pro fakultní a vojenskou nemocnici či hospic na Svatém Kopečku.
V Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku začne od 15. ledna příštího roku platit vyhláška zakazující odpalování pyrotechnických výrobků a pořádání ohňostrojů ve městě. I zde budou mít výjimku oslavy konce roku. "Obecně závazná vyhláška je v souladu se zákonem o pyrotechnice a zohledňuje změnu zákona platnou od 1. prosince 2025. Cílem novely je snížit hluk, ochránit zdraví lidí a zvířat a omezit znečištění ovzduší i riziko požárů," uvedl starosta Jan Kučera (za Nezávislé Rožnováky).
Kroměřížská radnice v souvislosti s novelou zákona přesunula místo odpalu chystaného silvestrovského ohňostroje. Zatímco v minulých letech bylo odpaliště na Hanáckém náměstí, letos bude na travnaté ploše u nedalekého parkovacího domu. "Prosíme občany, aby se nepokoušeli dostat k odpališti a aby respektovali pokyny městské policie," uvedl starosta Tomáš Opatrný (ANO). Zároveň vyzval lidi, aby upustili od neorganizovaného odpalování pyrotechniky v ulicích, které novela výrazně omezila.
