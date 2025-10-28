Klaus k volbám: Poražení by neměli dál jitřit napjatou atmosféru v zemi
Pvinností vítězů voleb je prosadit při skládání vlády změnu, kterou volby přinesly v rozložení politických sil v Česku, prohlásil bývalý prezident Václav Klaus na shromáždění na pražském náměstí Republiky. V projevu také vyzval ke zklidnění společenské a politické atmosféry v zemi. Poražení by podle něj měli přijmout porážku, vítěz voleb by pak měl se svým úspěchem nakládat pokorně a uvážlivě.
Shromáždění se zúčastnilo přes 100 lidí, z politiků například předseda Motoristů Petr Macinka, bývalý europoslanec Jan Zahradil (dříve ODS) či poslanci Filip Turek (Motoristé), Miroslav Ševčík (za SPD) či Radek Vondráček (ANO).
Volby do Poslanecké sněmovny vyhrálo na začátku října hnutí ANO, které vyjednává o budoucí vládě s hnutím SPD a Motoristy. Klaus na shromáždění konaném k výročí vzniku Československa uvedl, že je rád za výraznou změnu v rozložení politických sil, kterou volby přinesly. "Je povinností vítězů voleb tuto změnu při konstrukci vlády prosadit, protože jinak by došlo k nesmírnému zklamání nemalé části voličů a mohlo by to vést až k poškození motivace účastnit se budoucích voleb," řekl. Změna podle něj nebude snadná.
V projevu Klaus vyzval ke zklidnění společenské a politické atmosféry v zemi. "Byli jsme svědky mimořádně agresivní volební kampaně, která zanechala nemalé bolavé rány, ale měli bychom všichni přijmout, že i kampaň i volby jsou již za námi," podotkl. Vyjádřil přání, aby poražení přijali svoji porážku a dále se nepokoušeli jitřit napjatou atmosféru v zemi. Vítěze vyzval k tomu, aby se svým úspěchem nakládal pokorně a uvážlivě a lidem nabídl optimistickou budoucnost.
Klaus v projevu mimo jiné rekapituloval historii Československa a Česka, například 90. léta minulého století označil za dobu mimořádné svobody. Věnoval se i kritice Evropské unie. Klaus coby český premiér v lednu 1996 předkládal žádost ČR o členství v EU, v dubnu 2003 pak v roli prezidenta podepisoval smlouvu o přistoupení ČR k EU, kam Česko vstoupilo 1. května 2004.
"Náš dnešní stát je svrchovaný už jen formálně a stále více je podřizován a sám se podřizuje bruselské byrokracii," řekl například. "Evropská unie samozřejmě není ani nacistickým Německem, ani komunistickým Sovětským svazem, ale její v posledních desetiletích provedená transformace z ekonomické integrace na politickou unifikaci vyvolává některé podobné důsledky," dodal. Patří mezi ně podle něj neúměrná a stále rostoucí centralizace rozhodování v Bruselu či přejímání cizích neautentických ideologií. čtk