15:30

Gruzínská vláda hodlá zakázat hlavní tři opoziční strany, země dál směřuje k Rusku

Předseda gruzínského parlamentu Šalva Papuašvili dnes uvedl, že vládnoucí strana Gruzínský sen podá žádost ústavnímu soudu, aby zakázal tři největší opoziční strany v zemi. Informovala o tom agentura Reuters.

Papuašvili uvedl, že za neústavní by měly být prohlášeno Sjednocené národní hnutí (UNM) uvězněného exprezidenta Michaila Saakašviliho spolu s dalšími dvěma opozičními stranami - Koalicí pro změnu a Silnou Gruzií. Podle něj představují "skutečnou hrozbu pro ústavní pořádek" země, uvedla agentura Interpress.

Gruzie, dříve považovaná za jednu z nejdemokratičtějších a nejvíce prozápadních zemí vzniklých po rozpadu Sovětského svazu, se od začátku rozsáhlé invaze na Ukrajinu stává čím dál více autoritářskou a zároveň prohlubila hospodářské vztahy s sousedním Ruskem. Trojice stran, kterou Gruzínský sen žádá zakázat, zastává silně prozápadní postoje.

Vládnoucí strana přerušila kdysi vřelé vztahy země s Evropskou unií, pozastavila jednání o přistoupení Gruzie k bloku a obviňuje Brusel z plánování revoluce ve Tbilisi, což EU odmítla. Gruzínský sen tvrdí, že stále usiluje o členství země v bloku, ale jen pokud bude možné zachovat mír s Ruskem a takzvané tradiční pravoslavné hodnoty Gruzie.

Několik vysoce postavených opozičních představitelů v Gruzii je ve vězení a policie zvyšuje počty zatýkaných demonstrantů, kteří se už více než rok účastní pravidelných protivládních protestů.

Čelní představitelé Gruzínského snu - včetně miliardáře a bývalého premiéra Bidziny Ivanišviliho, který je obecně považován za faktického vládce země - opakovaně slibovali zákaz opozičních stran kvůli jejich údajné spolupráci s uvězněným exprezidentem Saakašvilim. Na začátku letošního roku parlament přijal zákon, který zjednodušuje možnost zakázat politické strany.

Gruzínský sen svou žalobu zakládá na závěrech parlamentní komise, která vyšetřovala možné protiprávní jednání z dob Saakašviliho vlády. Opoziční strany činnost této komise označují za propagandu.

Saakašvili, který vládl Gruzii jako prozápadní reformátor v letech 2003 až 2012, je mezi Gruzíny velmi kontroverzní. Mnozí jej obviňují z nevypočitatelnosti, autoritářství a zodpovědnosti za katastrofální válku s Ruskem v roce 2008. V současnosti si odpykává trest ve vězení za několik trestných činů včetně zneužití pravomoci. Očekává se, že zůstane ve vězení až do roku 2034.

čtk, tb

