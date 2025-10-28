Britští labouristé mají rekordně malou podporu. Konzervativci také. Britské politice chce vládnout Farage
Britská Labouristická strana premiéra Keira Starmera má podle nového průzkumu mínění společnosti YouGov rekordně nízkou podporu. Starmerova vláda však trvá na tom, že se do voleb, které se uskuteční v květnu příštího roku, labouristům podaří preference získat zpět. Informuje o tom deník The Times, jenž si nechal průzkum vypracovat.
Pouze 17 procent respondentů uvedlo, že by labouristy volili, kdyby se nyní konaly volby. Shodný počet respondentů by volil konzervativce. Naopak protiimigrační strana Reform UK bývalého brexitového aktivisty Nigela Farage měla v průzkumu nejlepší výsledek, volilo by ji 27 procent respondentů. Zelené by volilo 16 procent dotazovaných a Liberální demokraty 15 procent. Průzkum byl proveden 26. a 27. října a zapojeno do něj bylo 2389 respondentů.
Labouristé také zaznamenali významný odklon voličů, kteří jim v loňských volbách dali svůj hlas. Ze 614 dotazovaných, kteří Labouristickou stranu volili v posledních volbách, by jim nyní svůj hlas znovu dala pouze polovina. Naopak 18 procent by nyní dalo svůj hlas Zeleným, 13 procent Liberálním demokratům, 11 procent protiimigrační Reform UK a pět procent konzervativcům. Zelení tak zaznamenali největší nárůst preferenci od minulých voleb, kdy získali 6,7 procent hlasů.
Před Starmerem tak podle The Times je nelehký úkol získat zpět pravicovější část někdejších voličů labouristů, kteří se přiklonili k Reform UK, a středolevé voliče, kteří se odklonili k Zeleným.
Průzkum zároveň naznačuje velkou změnu, pokud jde o mladší voliče. Z 215 dotazovaných ve věkové skupině 18 až 24 let se Zelené chystá volit 40 procent, labouristy 21 procent, Liberální demokraty 13 procent, Reform UK 12 procent a konzervativce šest procent.
Naopak u voličů ve věku 65 a více let je nejoblíbenější Reform UK, které by svůj hlas dalo 33 procent dotazovaných.
čtk, tb