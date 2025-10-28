Polský exministr spravedlnosti půjde nejspíš před soud - kvůli tunelování státního rozpočtu
Polský generální prokurátor žádá vedení Sejmu, dolní komory parlamentu, o zbavení imunity poslance Zbigniewa Ziobra, který za předchozí vlády národněkonzervativního Práva a spravedlnosti (PiS) působil jako ministr spravedlnosti a byl tváří sporných justičních reforem. Podle prokuratury se Ziobro dopustil 26 trestných činů, včetně vytvoření a řízení organizované zločinecké skupiny, informují polská média. Případ se týká využívaní peněz z takzvaného Fondu spravedlnosti.
"Právní stát znamená, že nikdo, dokonce ani bývalý ministr spravedlnosti a generální prokurátor, nestojí nad zákonem," uvedl na sociální síti Xsoučasný šéf resortu spravedlnosti a generální prokurátor Waldemar Žurek. "Mlýny spravedlnosti melou," dodal.
Peníze z Fondu spravedlnosti měly jít ve prospěch obětí trestných činů a odsouzených, kteří se po odpykání trestu snaží zařadit do společnosti. Nicméně v roce 2017, tedy v době, kdy byl Ziobro ministrem spravedlnosti, se na základě změny zákona rozšířila činnost fondu na blíže nedefinovanou prevenci příčin kriminality, připomíná server deníku Rzeczpospolita. Příjemci peněz se údajně staly organizace a instituce, které měly blízko k Právu a spravedlnosti, například nemocnice, kde byl operován šéf strany Jaroslaw Kaczyński, nebo nadace ultrakonzervativního katolického duchovního Tadeusze Rydzyka. Za peníze z Fondu spravedlnosti Polsko za vlády PiS koupilo i izraelský sledovací program Pegasus, který byl podle současné vlády v minulosti používán proti odpůrcům kabinetu Práva a spravedlnosti.
Generální prokurátor chce Ziobra nechat zadržet a poslat do vazby. Mluvčí generálního prokurátora Anna Adamiaková uvedla, že někdejší ministr spravedlnosti a generální prokurátor je podezřelý také z neplnění povinností a z překročení pravomocí veřejného činitele. Z Fondu spravedlnosti bylo podle vyšetřovatelů zpronevěřeno 150 milionů zlotých (861,9 milionu korun) a Ziobrovi hrozí až 25 let vězení. Ve stejné kauze byl obviněn také Ziobrův někdejší náměstek Marcin Romanowski, který koncem loňského roku utekl do Maďarska, kde dostal politický azyl.
Současný polský premiér Donald Tusk před dnešním zasedáním vlády řekl, že "je to poprvé v polské historii, kdy je ministr spravedlnosti podezřelý ze založení a řízení organizované zločinecké skupiny".
Svého stranického kolegy se zastal poslanec PiS Michal Wójcik, podle kterého "mocní zaútočili na Zbigniewa Ziobra ...". "Jde o drzý, neopodstatněný útok kvůli podpoře hasičů, nemocnic a dalších důležitých iniciativ z Fondu spravedlnosti," uvedl.
Právo a spravedlnost bylo v Polsku u moci v letech 2015 až 2023. Před necelými dvěma lety ho u moci vystřídala proevropská koaliční vláda vedená Tuskem.
čtk, tb