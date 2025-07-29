Kauza Dozimetr se začne projednávat koncem září, pár dní před volbami
Obvodní soud pro Prahu 9 znovu posunul projednávání rozsáhlého případu korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku (DPP), začne v druhé polovině září. V tiskové zprávě to dnes uvedla mluvčí soudu Barbora Chlostová. Počátkem července soud předpokládal, že hlavní líčení začne v srpnu. Důvodem dalšího posunutí termínu je podle mluvčí to, že spisový materiál je nyní na Vrchním soudu v Praze, který musí ještě rozhodnout o stížnosti proti usnesení ohledně podjatosti jednoho z členů odvolacího senátu.
"Vzhledem k tomu, že bez spisového materiálu nelze konat hlavní líčení, Obvodní soud pro Prahu 9 musel posunout termín zahájení hlavního líčení," řekla mluvčí.
Státní zástupce viní v kauze Dozimetr skupinu lidí z různých trestných činů kvůli korupci při manipulacích se zakázkami dopravního podniku. Mezi obžalovanými figurují například zlínský podnikatel Michal Redl či bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN).
čtk, tb