Astrounat Brázda
29. 7. 2025

Kauza Dozimetr se začne projednávat koncem září, pár dní před volbami

Obvodní soud pro Prahu 9 znovu posunul projednávání rozsáhlého případu korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku (DPP), začne v druhé polovině září. V tiskové zprávě to dnes uvedla mluvčí soudu Barbora Chlostová. Počátkem července soud předpokládal, že hlavní líčení začne v srpnu. Důvodem dalšího posunutí termínu je podle mluvčí to, že spisový materiál je nyní na Vrchním soudu v Praze, který musí ještě rozhodnout o stížnosti proti usnesení ohledně podjatosti jednoho z členů odvolacího senátu.

"Vzhledem k tomu, že bez spisového materiálu nelze konat hlavní líčení, Obvodní soud pro Prahu 9 musel posunout termín zahájení hlavního líčení," řekla mluvčí.

Státní zástupce viní v kauze Dozimetr skupinu lidí z různých trestných činů kvůli korupci při manipulacích se zakázkami dopravního podniku. Mezi obžalovanými figurují například zlínský podnikatel Michal Redl či bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN).

čtk, tb

