USA se připravují vyslat vojáky na leteckou základnu v Sýrii
Spojené státy se připravují vyslat své vojenské síly na leteckou základnu v syrském Damašku, píše agentura Reuters s odkazem na šest informovaných zdrojů. Podle nich má tento krok pomoci s uplatňováním bezpečnostní dohody, kterou Washington zprostředkovává mezi Izraelem a Sýrií.
O vyslání amerických sil do Damašku média dosud neinformovala. Pokud k tomu dojde, znamenalo by to strategický příklon Sýrie k USA poté, co koncem loňského roku padl režim dlouholetého syrského prezidenta Bašára Asada, jehož spojencem byl Írán.
Damašská letecká základna slouží k letům do částí jižní Sýrii, kde by měla vzniknout demilitarizovaná zóna na základě paktu o neútočení mezi Izraelem a Sýrii. Dohodu zprostředkovává administrativa Donalda Trumpa. Ten se v pondělí v Bílém domě sejde se syrským prezidentem Ahmadem Šarou; půjde o první návštěvu syrské hlavy státu v sídle amerických prezidentů.
Agentura Reuters o vyslání amerických sil na syrskou leteckou základnu hovořila se šesti informovanými zdroji, včetně dvou západních činitelů a zástupce syrské obrany. Podle něj má přítomnost Američanů na základně pomoci s monitorováním uplatňování potenciální izraelsko-syrské dohody.
Podle syrského zdroje USA naléhají na Sýrii, aby uzavřela bezpečnostní dohodu s Izraelem do konce letošního roku a aby oznámení mohlo přijít před Šarovou návštěvou Washingtonu.
Pentagon ani syrská vláda na žádost Reuters o komentář dosud nezareagovaly. Nejmenovaný zdroj si přál, aby agentura Reuters základnu a její přesnou polohu ve zprávě z bezpečnostních důvodů neuvedla. Podle západního vojenského zdroje Pentagon v posledních měsících na místě provedl několik průzkumných misí a dospěl k závěru, že základna má dostatečně dlouhou ranvej k tomu, aby z ní Američané mohli začít létat hned. Další jednání se podle syrských zdrojů věnovala logistickým otázkám, monitorování, doplňování paliva a humanitárním misím. Základna by měla plně zůstat pod syrskou správu.
USA již nyní mají vojáky v severovýchodní Sýrii, kam byli vysláni, aby silám vedeným Kurdy pomohli v boji s teroristickou skupinou Islámský stát (IS). V dubnu Pentagon oznámil, že počet těchto vojáků sníží na polovinu, respektive na 1000. Syrský prezident Šara uvedl, že s jakoukoliv americkou vojenskou přítomností v Sýrii musí souhlasit syrský stát. Podle amerických a syrských zdrojů se Sýrie chystá brzy připojit k mezinárodní koalici proti IS, kterou vedou Američané. ok