V Belému začal klimatický summit, šéf OSN žádá rychlejší kroky proti oteplování
V brazilském městě Belém začal dvoudenní summit před klimatickou konferencí OSN COP30, která se tam bude konat od 10. do 21. listopadu. Šéf OSN António Guterres na úvod summitu vyzval zejména bohaté země k rychlejším a účinnějším krokům proti globálnímu oteplování. Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva při zahájení summitu vyzval k tomu, aby se méně peněz dávalo na války a více na ochranu životního prostředí.
Šéf OSN Guterres ocenil, že stále financí proudí do obnovitelných zdrojů energie, ale zároveň kritizoval pokračující investice do fosilních paliv. Zdůraznil také socioekonomické důsledky globálního oteplování a vyzval k rychlé společné akci, aby se globální oteplování podařilo dostat pod 1,5 stupně ve srovnání s předindustriálním obdobím.
Na konci projevu Guterres vyjádřil naději, že konference COP30 v Belému bude zlomem v boji proti klimatickým změnám a že sliby se promění v činy. Zdůraznil také potřebu konkrétního plánu pro pomoc chudším zemím při boji s důsledky klimatických změn.
Na úvod summitu, jehož se dnes účastní podle brazilského ministerstva zahraničí zatím asi tři desítky hlav států a vlád, vystoupil také prezident pořádající země Lula da Silva. Ten mimo jiné prohlásil, že v boji proti klimatickým změnám nyní převažují sobecké a krátkozraké zájmy nad společným dobrem.
"Abychom se posunuli vpřed, bude nutné překonat dva rozpory. Prvním je odtržení politiků a diplomatů od reálného světa. Někteří lidé sice možná nechápou, co jsou emise nebo metrické tuny uhlíku, ale znečištění pociťují," řekl Lula. Druhým problémem je podle něj rozpor mezi geopolitickým kontextem a klimatickou nouzovou situací. ok