Vláda premiéra Petra Fialy schválila demisi
Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) schválila na dnešním zasedání svou demisi. Kabinet demisi podává po ustavující schůzi nově zvolené Sněmovny. Podle ústavy demisi přijme prezident Petr Pavel, současní ministři dostanou pověření, aby prozatímně vykonávali své funkce do jmenování nové vlády. O vzniku příštího kabinetu jedná z pověření prezidenta šéf ANO Andrej Babiš s SPD a Motoristy. Fiala novinářům řekl, že demisi předá prezidentovi osobně dnes odpoledne v 16:00.
Kabinet složený z koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) jmenoval prezident Miloš Zeman 17. prosince 2021. Před rokem vládu po koaličním sporu opustili Piráti. Kompletní pětice stran by měla po nových volbách tvořit sněmovní opozici. ok