Okamura nechal ze sněmovní budovy odstranit ukrajinskou vlajku
Nový předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) nechal ze sněmovní budovy odstranit ukrajinskou vlajku, oznámil na sociální síti X. Ukrajinská vlajka byla na Sněmovně od začátku ruské vojenské invaze v únoru 2022 jako symbol podpory napadené zemi. Okamurova předchůdkyně ve funkci Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) považuje odstranění vlajky za hanebné gesto nejen proti Ukrajině, ale také proti hodnotám, na kterých stojí i Česko. Odpověděla to na dotaz ČTK.
Vlajka zmizela z budovy odpoledne, ani ne den po Okamurově zvolení do čela Sněmovny. "Je to určitý symbol. Ukrajinská vlajka šla z budovy české Sněmovny na můj pokyn a trvalo to pár vteřin," sdělil serveru iDNES.czOkamura. Na sněmovních budovách se nyní nachází česká vlajky, vlajka Evropské unie a vlajka Izraele, která tam je od teroristického útoku palestinského hnutí Hamás v říjnu 2023.
"Ukrajinská vlajka na budově Sněmovny byla symbolem lidskosti a solidarity s národem, který čelí brutalitě a nespravedlivé válce," uvedla Pekarová Adamová. Podle předsedy hnutí STAN Víta Rakušana ukázal Okamura první den ve funkci, co jako jediné umí, a to pošlapat hodnoty, jako je solidarita a odvaha podporovat zemi napadenou Ruskem. "Na protest proti tomuto kroku vyvěsíme ještě dnes ukrajinskou vlajku na viditelném místě z balkonu našeho poslaneckého klubu," sdělil ČTK.
Místopředseda ODS Martin Kupka označil Okamuru za prodavače strachu a nenávisti. "Poslanci vládní koalice si ještě včera mohli při volbě předsedy Sněmovny zachovat svou tvář, dnes už se zodpovědnosti nezbaví. Každý, komu skutečně záleží na prozápadním ukotvení naší země a umí rozlišit, kdo je agresor a kdo je oběť, musí pociťovat jedině stud," podotkl na sítiX.
"Je to smutné a ostudné, ale bohužel ne překvapivé," sdělil ČTK lidovecký předseda Marek Výborný a vyjádřil důrazný nesouhlas. "Tento krok ale nejde jen za ním, jde i za celou nastupující vládní koalicí, která ho do čela Sněmovny zvolila, a tím mu dala prostor k podobným krokům. Dlouhodobě mlžili o svém postoji k Ukrajině, ale teď se jasně ukázalo, kam vítr vane," poznamenal.
Ukrajinská modro-žlutá vlajka v létě zmizela také z Národního muzea na Václavském náměstí. Vedení muzea ji nechalo sundat kvůli propagaci výstavy fosilií předků člověka Lucy a Selam. Mluvčí muzea uvedla, že plochu na fasádě instituce využívá a bude využívat k propagaci významných výstav a akcí.
Koncem října se při happeningu na terase muzea dožadovaly navrácení vlajky na průčelí budovy desítky lidí. V minulosti se tam naopak konalo několik demonstrací proti tomu, aby tam ukrajinská vlajka visela.
V pondělí, v den ustavující schůze Sněmovny, poslali poslancům otevřený dopis zástupci tří iniciativ propalestinské podpory s výzvou k odstranění izraelské vlajky z budovy Sněmovny. Podle nich izraelská vlajka reprezentuje stát, který druhým rokem páchá v Pásmu Gazy otevřenou genocidu a etnické čištění Palestinců, uvedli v dopise, který má ČTK k dispozici.
Ozbrojenci teroristického hnutí Hamás a jeho spojenci 7. října 2023 při útoku na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Izrael následně zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž jeho armáda podle ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy, ovládaného Hamásem, zabila nejméně 68.875 Palestinců. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci. Podle zahraničních nevládních organizací je přes 80 procent obětí civilních. ok