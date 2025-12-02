Kandidát na ministra obrany Zůna se pořád pře s rezortem, který může v budoucnu vést. A o jeho stížnosti by rozhodovali jeho podřízení
Kandidát SPD na ministra obrany Jaromír Zůna podal stížnost kvůli předčasnému ukončení pracovního poměru na brněnské Univerzitě obrany. Neuspěl s ní, a podal odvolání, které v čase jeho očekávaného nástupu na post ministra řeší budoucí podřízení, píšou Seznam Zprávy (SZ). Zůna na dotazy serveru, jak bude situaci zavánějící konfliktem zájmů řešit, neodpověděl.
Zůna nastoupil na Univerzitu obrany začátkem letošního roku. Podle školy, která je organizační složkou ministerstva obrany, předtím vyhrál výběrové řízení na místo akademického pracovníka v Centru bezpečnostních a vojensko-strategických studií. Pracovní poměr ale skončil ještě ve zkušební době, uvedl již dříve web Aktuálně.cz.
Proč skončil, nechce univerzita sdělit. "Další podrobnosti týkající se vzniku, změny nebo zániku pracovního vztahu jsou záležitostí neveřejnou a záležitostí výlučně soukromou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem," sdělil SZ vedoucí oddělení marketingu brněnské univerzity Aleš Mylan.
Ministerstvo obrany projednávání Zůnovy stížnosti nepopírá, uvedlo však, že případ nemůže komentovat. "Vzhledem k tomu, že se jedná o probíhající interní šetření, není možné žádné detailní informace sdělovat," uvedl mluvčí ministerstva obrany Karel Čapek. Dodal, že personální otázky v rámci jednotlivých institucí, které spadají pod ministerstvo obrany jsou plně v kompetenci jejich vedení a nerozhodují o nich šéfové celého resortu.
Jaromír Zůna se po rychlém konci na Univerzitě obrany obrátil na ministerstvo, přičemž inspekce podle informací serveru v červenci rozhodla, že Zůnova stížnost je bezpředmětná a zamítla ji. Zůna se odvolal. Podle serveru byl Zůna kvůli kauze minulý čtvrtek na ministerstvu podat vysvětlení, s úředníky z odboru interního auditu a inspekce ministerstva obrany hovořil přes dvě hodiny.
Generál ve výslužbě Jaromír Zůna se na jaře 2022 ucházel o post náčelníka generálního štábu armády, podporoval jej tehdejší prezident Miloš Zeman. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) si ale prosadila Karla Řehku. Když před rokem končila Zůnova dvouletá mise vojenského přidělence na české ambasádě v Číně, ministerstvo obrany mu žádnou další nabídku nedalo, a tak musel z armády odejít. Podle serveru Aktuálně.cz pak začal pracovat jako seniorní poradce pro zbrojní skupinu MPI Group vlastněnou podnikatelem Michalem Smržem. Většinový podíl v jedné z jejích společností - muničce ZVI Vsetín - letos v létě koupil miliardář Michal Strnad.
čtk, tb