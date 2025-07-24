Jiří Kobza bude kandidovat za Stačilo! ve středních Čechách. Proti Okamurovi
Poslanec Jiří Kobza, který ke konci června opustil SPD, bude zřejmě kandidovat za Stačilo! ve Středočeském kraji. Napsal to dnes server iDNES.cz. Kobza na dotaz ČTK však upřesnil, že zatím je věc v jednání. Uvedl také, že jeho názory se "slušně" překrývají s programem Stačilo!. Na kandidátkách hnutí budou z poloviny zástupci komunistů, kteří za vznikem uskupení stojí.
V pondělí hnutí Stačilo! uzavřelo spolupráci se sociálními demokraty, které na volebních listinách zastoupí zhruba čtyři desítky členů. Hnutí zahrnuje také Českou stranu národně sociální (ČSNS) a Spojené demokraty - Sdružení nezávislých (SD-SN). Kandidovat za něj bude i několik zástupců strany Moravané.
Kobza ukončení členství v hnutí SPD odůvodnil mimo jiné tím, že jeho programové priority se neshodují se směřováním strany. V minulých volbách do Sněmovny obhájil mandát v hlavním městě ze čtvrtého místa kandidátky. Ve Středočeském kraji by se postavil proti předsedovi SPD Tomiu Okamurovi, který je v regionu lídrem hnutí.
Okamura už dříve řekl, že pražská organizace Kobzu tentokrát na kandidátku vůbec neumístila kvůli jeho téměř padesátiprocentní absenci ve Sněmovně v posledním roce. "Vytýkali jsme mu to na jaře na poslaneckém klubu, ale docházka se nezlepšila," uvedl Okamura. SPD má vládní ambice a potřebuje poslance, kteří do práce chodí, řekl. Okamura tehdy také uvedl, že podle jeho informací má Kobza nabídku kandidovat za hnutí Stačilo!
čtk, tb