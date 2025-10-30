Poslancem SPD v Pardubickém kraji je Hrnčíř, stížnost Chaloupeckého soud zamítl
Nejvyšší správní soud (NSS) přepočítal preferenční hlasy pro kandidáta SPD Milana Chaloupeckého v části Pardubického kraje a zjistil, že oproti vyhlášeným výsledkům voleb získal o dva hlasy více. Výsledek to neovlivnilo, poslanecký mandát tak zůstane krajskému lídrovi SPD Janu Hrnčířovi.
Hrnčíř obdržel 1221 preferenčních hlasů, zatímco dvojka na kandidátce Chaloupecký jich měl podle Českého statistického úřadu pouze 1133. Chaloupecký následně ve volební stížnosti zpochybnil Hrnčířovo zvolení, a to právě s ohledem na relativně malý rozdíl v počtu kroužků. Na základě informací od přátel a známých se domníval, že jej podpořilo daleko více lidí.
Soud přepočítal preferenční hlasy v městském obvodě III v Pardubicích, Chrasti a Rosicích na Chrudimsku, Zámrsku na Orlickoústecku, Hrochově Týnci, Vápenném Podolu a v Seči na Chrudimsku. Chybu v podobě nezapočítaného kroužku zjistil jen v jednom okrsku v Chrastu a jednom v Pardubicích. Podle soudu šlo o "zcela marginální pochybení", nikoliv systémový problém nebo záměr.
"Takové (dosti závažné) tvrzení navrhovatele nemá ve spisové dokumentaci jakoukoliv oporu. K nezapočítání přednostních hlasů pro navrhovatele došlo jen v minimálním rozsahu a zjevně v důsledku prostého početního pochybení při sčítání výsledků voleb, k němuž by sice docházet nemělo, nicméně je lidsky pochopitelné," stojí v rozhodnutí volebního senátu NSS.
Sedmičlenný volební senát nebyl při rozhodování jednotný, tři jeho členové zaujali odlišné stanovisko. Souhlasili se zamítnutím návrhu, avšak domnívali se, že senát neměl vůbec kontrolovat volební dokumentaci, protože Chaloupeckého tvrzení byla obecná a nekonkrétní. Nepředložil prý nic, z čeho by plynulo hrubé ovlivnění výsledků voleb.
NSS po sněmovních volbách obdržel v zákonné lhůtě 39 stížností, většinu od voličů. Průběžně se jimi zabývá, řadu jich už zamítl či odmítl, tedy vyřídil bez věcného projednání. Zatím žádné nevyhověl. Na vypořádání zbývajících má ještě sedm dní. čtk