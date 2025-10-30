Babiš jednal v Bruselu se šéfem NATO Ruttem
Předseda hnutí ANO a pravděpodobný příští český premiér Andrej Babiš ve čtvrtek v Bruselu jednal s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance (NATO) Markem Ruttem. Probrali zejména aktuální dění ve světové politice, uvedl Babiš na síti X.
"S Markem Ruttem se známe devět let, dnes jsme zavzpomínali na staré časy, ale hlavně jsme probrali aktuální dění ve světové politice. Bylo to příjemné setkání. Děkuju za pozvání na přátelský oběd," poznamenal Babiš. O tom, že odlétá do Bruselu, informoval v ranním videu na sociálních sítích.
Babiš aktuálně skládá vládu hnutí ANO s hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD) a s Motoristy. V pondělí podepíšou koaliční smlouvu a představí programové prohlášení. První místopředseda ANO Karel Havlíček při vyjednávání řekl, že diskuse o vystoupení České republiky z Evropské unie nebo NATO nepřichází u vznikající vlády v úvahu, a to i ve smyslu referenda.
Šéf ANO také dříve několikrát hovořil o tom, že by česká muniční iniciativa měla přejít pod NATO, nicméně například ministr zahraničí Jan Lipavský oponoval tím, že aliance pro to nemá potřebný aparát. čtk